Somfy : Rapport financier semestriel 2018

Rapport financier semestriel 2018

COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2018

8Compte de résultat consolidé

9État du résultat global

10Bilan consolidé actif

11Bilan consolidé passif

12Variation des capitaux propres consolidés

13Tableau des flux de trésorerie

14Notes annexes aux états financiers consolidés

RAPPORT DES COMMISSAIRES

AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE

SEMESTRIELLE 2018

38Conclusion sur les comptes

38

Vérification spécifique

ATTESTATION DU RESPONSABLE

DU RAPPORT FINANCIER

SEMESTRIEL 2018

CHIFFRES CLÉS

En millions d'euros

30/06/1830/06/17*Variations

Chiffre d'affaires Résultat opérationnel courant Résultat net des activités poursuivies Résultat net des activités traitées selon IFRS 5** Résultat net de l'ensemble consolidé Investissements incorporels et corporels nets Capacité d'autofinancement Endettement financier net*** 586,1 104,0 80,6 2,6 83,2 29,1 101,7 - 124,0 570,6 106,5 84,7 - 1,2 83,5 27,3 106,5 - 60,7 + 2,7 % - 2,3 %

- 4,9 % N/S

- 0,4 % + 6,6 % - 4,5 % -

(-) Excédent financier net.

* Les comptes ont été retraités suite à la détermination de la juste valeur des actifs et des passifs de Myfox et au reclassement de Dooya conformément à la norme IFRS 5 (cf. note 4 de l'annexe aux comptes consolidés).

** Dooya (cf. note 5 de l'annexe aux comptes consolidés). *** 2017 retraité de Dooya afin d'être comparable.

Somfy est le leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment, et un acteur clé de la maison connectée.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR LOCALISATION DES CLIENTS

Le chiffre d'affaires du Groupe retraité (hors Dooya) est ressorti à 586,1 M€ sur le premier semestre de 2018, en augmentation de 2,7 %, dont 3,5 % au premier trimestre et 2,1 % au deuxième trimestre. Il a été affecté par un effet de change négatif de 14,5 M€. Aussi, sa hausse a-t-elle été de 5,2 % à données comparables sur le

semestre, dont 6,3 % au premier trimestre et 4,3 % au deuxième trimestre.

L'écart de progression constaté par rapport aux précédents semestres s'explique par le niveau élevé de la base de comparaison(1), mais aussi par les conditions d'activité moins favorables sur certains territoires, notamment en France (atténuation de l'effet des incitations fiscales pour la transition énergétique), aux Etats-Unis (mesures de protectionnisme et réorganisation du principal partenaire commercial) et au Moyen-Orient (instabilité des environnements économique et politique).

La tendance est demeurée, néanmoins, dynamique dans plusieurs zones(2), en particulier en France, en Asie-Pacifique (hors Chine), en Europe du Centre et de l'Est et en Amérique du Centre et du Sud (respectivement +7,0 %, +9,0 %, +9,6 % et +9,3 % à données comparables sur le semestre). La situation a été, en revanche, tendue en Allemagne, en Amérique du Nord, en Afrique-Moyen-Orient et en Chine (respectivement +2,4 %, +1,8 %, +0,9 % et -4,4 % à données comparables sur le semestre).

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

Le résultat opérationnel courant s'est établi à 104,0 M€ sur le premier semestre, en retrait de 2,3 % à mode de consolidation comparable, et a représenté 17,7 % du chiffre d'affaires.

L'appréciation de l'euro face aux principales devises explique en grande partie ce recul.

À mode de consolidation comparable et à périmètre et taux de change constants, le résultat opérationnel courant ressort à 112,6 M€, en progression de 5,7 %, et représente 18,8 % du chiffre d'affaires.

La variation ainsi enregistrée traduit une augmentation de la marge brute, fruit de la stabilisation des prix de vente et de la compensation de la hausse des cours des matières premières par les gains de productivité, et reflète, par ailleurs, un accroissement des coûts de fonctionnement, conséquence de l'intensification des investissements stratégiques (accentuation du processus de digitalisation, renforcement des équipes de recherche et de distribution, …).

(1)La progression du chiffre d'affaires du Groupe (hors Dooya) à données comparables a été de 7,2 % sur le premier semestre de 2016 et 8,2 % sur le premier semestre de 2017.

(2)L'Afrique et le Moyen-Orient, l'Allemagne, l'Amérique du Centre et du Sud, l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique, la Chine, l'Europe du Centre et de l'Est, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud et la France correspondent aux zones géographiques retenues pour l'analyse et le suivi de l'activité. Leurs chiffres d'affaires respectifs sont calculés sur la base de la localité des clients et donc du lieu de destination des ventes.

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET

Le résultat net est demeuré, pour sa part, quasiment stable, à 83,2 M€, et a été, au final, très peu affecté par le changement de traitement de Dooya. Il tient compte d'un solde négligeable d'éléments opérationnels non courants et financiers, d'une contribution légèrement positive des activités traitées selon la norme IFRS 5 (Dooya) et d'une remontée mécanique du taux d'imposition du fait de la non reconduction des dégrèvements fiscaux constatés l'année dernière.

ENDETTEMENT FINANCIER NET

La définition et le détail de l'endettement financier net sont donnés dans la note 10.2.3 des comptes consolidés semestriels résumés.L'excédent financier net(1)est passé de 104,6 M€ à la fin décembre 2017 à 124,0 M€ à la fin juin 2018.

L'amélioration observée s'explique par le maintien à un niveau élevé de la capacité d'autofinancement, égale à 101,7 M€ sur le premier semestre, et par le changement de méthode de consolidation de Dooya.

PERSPECTIVES

Somfy réalise plus de la moitié de ses ventes sur le premier semestre.

Les conditions de marché devraient peu évoluer sur la seconde partie de l'exercice et conduire ainsi à une hausse du chiffre d'affaires, à données comparables, proche de celle du premier semestre.

L'effort d'investissement sera parallèlement poursuivi, notamment dans les domaines à caractère stratégique, et continuera par conséquent de peser sur les résultats dans des proportions semblables à celles constatées sur la première partie de l'année. Une atténuation de l'impact de change devrait être, en revanche, enregistrée si l'euro se maintient à son niveau actuel par rapport aux principales devises.

FAITS MARQUANTS

ÉVOLUTION DE LA POSITION ET DE LA MÉTHODE DE CONSOLIDATION DE DOOYA AU SEIN DU GROUPE-

Somfy détient 70 % du capital du leader chinois des moteurs tubulaires, Dooya, depuis 2010 et dispose en outre d'une option d'achat sur les 30 % restants exerçable à partir de 2035. Une gouvernance avec l'actionnaire minoritaire de la société a été mise en place lors de l'acquisition, avec une représentation majoritaire de Somfy au sein du Conseil d'Administration de Dooya.

La société Dooya s'est développée depuis lors à un rythme soutenu, tout en demeurant sensiblement bénéficiaire. Elle a vu son chiffre d'affaires passer de 35 M€ en 2010 à 163 M€ en 2017 et son taux de marge opérationnelle courante osciller autour de 6 à 7 % sur la période, sauf l'an dernier, en raison du renchérissement des matières premières et du poids des investissements industriels et commerciaux.

Sous l'influence de Somfy, la société a privilégié le marché intérieur chinois, où elle détient aujourd'hui une position de premier plan, mais a été en conséquence moins active que ses

principaux concurrents locaux à l'international, où elle dispose d'un potentiel important du fait de son positionnement.

C'est pourquoi le Groupe a souhaité clarifier sa politique de marques et décidé ainsi de :

-se concentrer sur Somfy et les marques associées (Simu, BFT, Asa…), fer de lance du bâtiment connecté, afin de stimuler leur capacité d'innovation et de conforter leur positionnement et leur performance sur les différents segments de marché ;

-gérer Dooya comme une entité autonome, en partenariat avec l'actionnaire minoritaire, pour lui permettre de se développer séparément, notamment à l'international, et de s'adapter le mieux possible à son univers concurrentiel propre.

Le Groupe entend ainsi dynamiser et consolider l'assise de sa marque principale Somfy, tout en pérennisant la position de Dooya et en préservant par là même la valeur de son investissement dans la société.

De nouvelles règles de gouvernance ont été adoptées à cet effet, sans occasionner pour autant de modification capitalistique, permettant de renforcer le rôle de l'actionnaire minoritaire, avec un contrôle conjoint sur la société. Ces changements ont entraîné, conformément à IFRS 10 et 11, la sortie de Dooya du périmètre d'intégration globale et sa consolidation selon la méthode de la mise en équivalence à sa juste valeur déterminée par un expert indépendant.

Dooya est considérée comme une Unité Génératrice de Trésorerie ayant une importance significative au sein du Groupe de par sa taille et son poids sur le marché chinois et à l'export. C'est également la seule entité du Groupe sous la marque Dooya. De ce fait, compte tenu du changement dans la gouvernance exposé ci-dessus, les critères IFRS 5 pour un classement en « Activités abandonnées » sont remplis. Le Groupe a remplacé dans l'ensemble du rapport financier semestriel le terme « Activités abandonnées » par « Activités traitées selon IFRS 5 », terminologie plus adaptée à l'opération.

En application de la norme IFRS 5, les comptes de 2018 et 2017 ont été retraités, afin de permettre une comparabilité des périodes. Les impacts du changement de méthode de consolidation sont détaillés dans les notes 4 et 5 de l'annexe aux comptes consolidés.

RACHAT DES 49 % RESTANTS DU CAPITAL DE IHOME-

Le 21 juin 2018, Somfy a acquis par anticipation les 49 % restants du capital deiHome Systemspour un montant de 1,0 M€ anticipé dans les comptes au 31 décembre 2017. Suite à cette opération, il n'y a pas eu de changement de contrôle et cette société reste consolidée par intégration globale.

EXERCICE DE L'OPTION D'ACHAT NEOCONTROL-

Le 20 janvier 2018, Somfy a exercé son option d'achat et acquis les 39 % restants du capital deNeocontrol,qu'il détenait auparavant à 61 % et qui était comptabilisée par mise en équivalence, pour 2,5 MBRL, soit environ 0,6 M€. En conséquence, Somfy a pris le contrôle de Neocontrol dont il détient à présent la totalité du capital et la consolide désormais par intégration globale.

L'écart d'acquisition s'élève à 0,4 M€. Neocontrol contribue faiblement au chiffre d'affaires du Groupe au 30 juin 2018 (0,3 M€). Les impacts bilanciels de l'opération sont non significatifs.

(1)L'excédent financier net correspond à la différence entre la trésorerie et les dettes financières.