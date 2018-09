Somfy : Résultats du premier semestre et perspectives de l'exercice 2018

Le résultat opérationnel courant s'est établi à 104,0 millions d'euros sur le premier semestre, en retrait de 2,3% à mode de consolidation comparable, et a représenté 17,7% du chiffre d'affaires.

L'appréciation de l'euro face aux principales devises explique en grande partie ce recul.

A mode de consolidation comparable et à périmètre et taux de change constants, le résultat opérationnel courant ressort à 112,6 millions d'euros, en progression de 5,7%, et représente 18,8% du chiffre d'affaires.

La variation ainsi enregistrée traduit une augmentation de la marge brute, fruit de la stabilisation des prix de vente et de la compensation de la hausse des cours des matières premières par les gains de productivité, et reflète, par ailleurs, un accroissement des coûts de fonctionnement, conséquence de l'intensification des investissements stratégiques (accentuation du processus de digitalisation, renforcement des équipes de recherche et de distribution, …).

Le résultat net est demeuré, pour sa part, quasiment stable, à 83,2 millions d'euros, et a été, au final, très peu affecté par le changement de traitement de Dooya. Il tient compte d'un solde négligeable d'éléments opérationnels non courants et financiers, d'une contribution légèrement positive des activités traitées selon la norme IFRS 5 (Dooya) et d'une remontée mécanique du taux d'imposition du fait de la non reconduction des dégrèvements fiscaux constatés l'année dernière.