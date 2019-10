Somfy : croissance de 6,7% du CA à neuf mois

18/10/2019 | 10:41

Somfy affiche un chiffre d'affaires de 916,5 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'exercice, en hausse de 6,7% en termes réels et de 6,3% à données comparables, dont respectivement 10,4% et 9,5% au troisième trimestre.



Il précise que toutes les zones géographiques, à l'exception de l'Afrique-Moyen‐Orient, ont clôturé la période sur une note positive, et que plusieurs, notamment l'Allemagne, la Chine et la France, ont affiché une nette accélération sur le dernier trimestre.



'Leurs performances témoignent non seulement du potentiel du marché des automatismes, mais aussi et surtout du succès des différents partenariats et des nombreuses innovations lancés par le groupe sur la période récente', affirme-t-il.



