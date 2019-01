Somfy : le CA annuel en hausse de 5,2% en comparable

24/01/2019 | 18:03

Somfy a fait état ce jeudi soir d'un chiffre d'affaires de 267,5 millions d'euros au titre du quatrième trimestre de son exercice, en croissance de 5% et de 5,5% en comparable en rythme annuel.



Les revenus sur l'ensemble de l'exercice s'établissent ainsi à près de 1,127 milliard d'euros, soit une augmentation de 3,4% et de 5,2% en comparable par rapport à 2017. '[Le chiffre d'affaires] a bénéficié d'un effet de périmètre négligeable, mais a pâti, en revanche, d'un effet de change négatif de 19,9 millions d'euros', indique Somfy.



Dans le détail, l'Europe du Centre et de l'Est (+12,3%), l'Europe du Nord (+10,7%), l'Amérique du Centre et du Sud (+8,6%), l'Asie et Pacifique (hors Chine) (+8,5%), la France (+4,7%), l'Europe du Sud (+4,4%) et l'Allemagne (+3,7%) ont clôturé l'année sur des notes positives, à données comparables.



'Les évolutions ont été, en revanche, heurtées, à données comparables, en Amérique du Nord (+1,0%), du fait notamment de la réorganisation de la logistique du principal partenaire commercial local, en Afrique et Moyen-Orient (-2,4%), à cause de l'instabilité des environnements économique et politique, et en Chine (-8,5%), en raison de tensions sur le segment haut de gamme du marché', explique le groupe.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.