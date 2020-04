Somfy : les revenus trimestriels en hausse de +2,9% au T1

21/04/2020 | 18:08

Annoncé ce soir, le chiffre d'affaires du groupe Somfy est ressorti à 291,3 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en progression de 2,9% en termes réels et de 2,8% à données comparables.



'Il était en hausse de respectivement 11,7% et 11,1% à l'issue des deux premiers mois', précise Somfy.



'La chute d'activité constatée au cours du mois de mars devrait se poursuivre et pourrait même s'amplifier durant le deuxième trimestre, notamment en Europe et en Amérique, où de nombreux secteurs, dont celui du bâtiment, sont fortement perturbés par la crise sanitaire actuelle. Aussi aura-t-elle un impact d'autant plus marqué sur le chiffre d'affaires et, par ricochet, sur les résultats du premier semestre que la période du printemps est structurellement prépondérante du fait de la saisonnalité de la vente des stores', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.