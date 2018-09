Somfy : résultat net quasi stable au 1er semestre

04/09/2018 | 18:08

Le chiffre d'affaires du Groupe a atteint 586,1 millions d'euros sur le premier semestre de 2018. Il est en hausse de 2,7% à mode de consolidation comparable, c'est-à-dire hormis Dooya, et de 5,2% à mode de consolidation comparable et à périmètre et taux de change constants.



Le résultat opérationnel courant s'est établi à 104,0 millions d'euros sur le premier semestre, en baisse de 2,3% à mode de consolidation comparable, et a représenté 17,7% du chiffre d'affaires.



A mode de consolidation comparable et à périmètre et taux de change constants, le résultat opérationnel courant ressort à 112,6 millions d'euros, en progression de 5,7%. Il représente 18,8% du chiffre d'affaires. Le résultat net est quasiment stable à 83,2 millions d'euros.



' Les conditions de marché devraient peu évoluer sur la seconde partie de l'exercice et conduire ainsi à une hausse du chiffre d'affaires, à données comparables, proche de celle du premier semestre ' indique le groupe.



