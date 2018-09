Somfy : Oddo BHF reprend une couverture à 'achat'

07/09/2018 | 12:02

Oddo BHF reprend une couverture de Somfy avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 87 euros, suite à une visite privée chez le spécialiste des systèmes automatiques d'ouverture pour les bâtiments.



'Cette opinion positive repose sur les nombreux gisements de croissance, les craintes limitées de développement de la concurrence, la bonne gestion des investissements et les opportunités d'acquisitions', explique l'analyste.



'La baisse de plus de 20% du cours de bourse par rapport à ses records de juin 2017 nous paraît excessive à partir du moment où le groupe parvient à maintenir sa dynamique actuelle de l'activité et à stopper l'érosion de sa profitabilité', poursuit-il.



