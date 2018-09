Somfy: bénéfice net en repli, conditions de marché stables prévues 2e semestre

Paris (awp/afp) - Le groupe français Somfy, spécialisé dans les automatismes pour la maison, a enregistré un bénéfice net de 83,3 millions d'euros, en repli de 1,1% au premier semestre, mais des ventes en progression de 2,7%.

Le chiffre d'affaires, déjà publié, atteint 586,1 millions d'euros.

Les ventes ont pâti de "conditions d'activité moins favorables sur certains territoires", indique Somfy dans un communiqué, en citant en particulier les Etats-Unis et le Moyen-Orient.

Mais à l'inverse, la tendance est restée "sensiblement positive"dans plusieurs autres zones géographiques, et notamment la France, l'Asie-Pacifique hors Chine, l'Europe du Centre et de l'Est, et l'Amérique du Centre et du Sud.

Le résultat opérationnel courant du semestre est ressorti en baisse de 2,3% à mode de consolidation comparable, à 104 millions d'euros.

Ces chiffres de rentabilité sont inférieurs au consensus établi par Factset.

Le groupe souligne que ce recul est largement imputable à un effet négatif de change, lié à l'appréciation de l'euro face aux principales devises. A périmètre et changes constants, le résultat opérationnel courant ressort en hausse de 5,7%.

Somfy a rappelé que sa filiale chinoise Doova est sortie du périmètre de consolidation et est désormais gérée comme une entité autonome, en partenariat avec son actionnaire minoritaire. Le groupe a publié une version retraitée de ses comptes 2017 et 2018.

Dans ses perspectives, Somfy estime que les conditions de marché devraient "peu évoluer dans la seconde partie de l'exercice". La hausse du chiffre d'affaires devrait ainsi être proche de celle du premier semestre, en données comparables.

Le groupe ajoute que l'effort d'investissement sera poursuivi, et "continuera donc de peser sur les résultats", dans des proportions semblables à celles du premier semestre.

Mais l'impact de change devrait enregistrer "une atténuation", si l'euro se maintient à son niveau actuel, note le groupe.

afp/lk