Somfy: ventes en hausse de 3,4% en 2018 soutenues par les marchés européens

Paris (awp/afp) - Le groupe français Somfy, spécialisé dans les automatismes pour la maison, a annoncé jeudi des ventes en hausse de 3,4% en 2018, après retraitement, à 1,13 milliard d'euros, soutenues par ses marchés historiques en Europe, mais freinées en Chine et au Moyen-Orient.

Le chiffre d'affaires a profité d'un effet de périmètre positif, mais a pâti d'un impact négatif de changes de près de 20 millions d'euros, selon un communiqué du groupe.

La hausse annuelle de 3,4% est calculée en tenant compte du changement de consolidation de la filiale chinoise Dooya, qui est sortie du périmètre du groupe pour être mise en équivalence. En données comparables, la croissance organique ressort à 5,2%.

Le 4e trimestre a vu une croissance des ventes de 5% à 267,5 millions d'euros.

L'année 2018 a été marquée par une "bonne tenue des marchés historiques", a relevé Somfy, en citant la France, le Benelux, le Royaume Uni et la Scandinavie. L'activité a également été soutenue par certains "nouveaux marchés", comme l'Inde, l'Indonésie, l'Europe de l'Est et la Russie.

A l'inverse, la situation a été plus contrastée dans d'autres régions: modeste progression (+1%) en Amérique du Nord, et repli au Moyen-Orient (-2,4%) lié au contexte politique et économique, et en Chine (-8,5%) où le haut de gamme a souffert.

Par grandes zones géographiques, les meilleures performances ont été observées en Europe du Centre et de l'Est (+12,3%) et en Europe du Nord (+10,7%). La France a fini l'année sur une hausse de 4,7%.

Le groupe publiera ses résultats annuels complets le 6 mars.

afp/rp