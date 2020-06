Somfy : dividende approuvé en assemblée générale

25/06/2020 | 08:52

Somfy annonce que son assemblée générale mixte a approuvé l'ensemble des résolutions soumises, dont la distribution d'un dividende brut de 1,25 euro par action, avec des dates de détachement et de paiement fixées aux 30 juin et 2 juillet.



L'assemblée a, en outre, décidé de nommer en qualité de membre du conseil de surveillance Bertrand Parmentier, et de renouveler les mandats de membres de Marie Bavarel-Despature, pour une durée de quatre ans, et de Victor Despature, pour une durée d'un an.



