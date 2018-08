Sonos réussit ses débuts sur le Nasdaq 0 0 02/08/2018 | 23:28 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 2 août (Reuters) - Le spécialiste américain des systèmes audio sans fil Sonos a gagné jusqu'à 34% pour ses débuts en Bourse jeudi, atteignant une capitalisation de près de 1,9 milliard de dollars (1,6 milliard d'euros). Le titre a ouvert à 16 dollars sur le Nasdaq, environ 7% au-dessus de son prix d'introduction de 15 dollars, et atteint un pic à 20,20 dollars avant de finir à 349,54 dollars, en hausse de 16,19%. Signe de la prudence des investisseurs après les déboires récents des valeurs technologiques à Wall Street, le prix d'introduction avait été fixé sous la fourchette indicative qui était de 17-19 dollars. L'offre publique de vente, portant sur 5,6 millions d'actions, a permis de lever 83,3 milliards de dollars. Des actionnaires sortants, dont la firme d'investissements KKR & Co , ont vendu 8,3 millions d'actions supplémentaires. L'IPO réussie de Sonos fait suite à celles de Spotify Technology, Dropbox et DocuSign dans le même secteur cette année à New York. La société fondée en 2002 a son siège à Santa Barbara, en Californie, et a conclu des accords avec une centaine de fournisseurs de musique en ligne, parmi lesquels Apple Music, Pandora, Spotify et TuneIn. (Nikhil Subba à Bangalore, avec Carl O'Donnell, Véronique Tison pour le service français) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DOCUSIGN INC 5.67% 58.91 0.00% DROPBOX INC 7.19% 29.81 0.00% KKR & CO INC -0.95% 27.13 30.06% SONOS 0.00% - 0.00% SPOTIFY TECHNOLOGY SA -0.23% 179.71 0.00% 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur SONOS 02/08 Sonos réussit ses débuts sur le Nasdaq RE