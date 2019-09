Sonos : présente Move, sa première enceinte à batterie, conçue pour l'extérieur.

Sonos a choisi de faire ses premiers pas hors de la maison, avec Sonos Move, une enceinte intelligente, résistante et alimentée par batterie pour un son exceptionnel à l’intérieur, à l’extérieur et en déplacement. Faisant partie intégrante du système Sonos, utilisant le Wi-Fi et disposant d’une connexion Bluetooth, Move est une enceinte puissante qui redéfinit les codes des enceintes portables. Elle peut être précommandée dès aujourd’hui pour la somme de 399 USD, et sera disponible dans le monde entier à compter du 24 septembre.

Aujourd’hui, Sonos ​(Nasdaq : SONO)​ a lancé Sonos Move, un produit qui marque les premiers pas de l’entreprise à l’extérieur de la maison. S’appuyant sur des années d’innovation dans le domaine de l’audio pour la maison, Move est le fruit des efforts consacrés à libérer le potentiel d’un son exceptionnel dans tous les espaces. Cette enceinte intelligente puissante et polyvalente ​offre un son remarquable​ aussi bien en intérieur qu’en extérieur ou en déplacement. Move représente le meilleur de la plateforme logicielle de Sonos et de l’écosystème de ses partenaires, prenant en charge plus d’une centaine de services de streaming, de multiples services vocaux, AirPlay 2 et plus encore. Disponible dès septembre dans le monde entier, Move figure parmi les trois nouveaux produits lancés par Sonos cet automne, avec le Sonos Port et le Sonos One SL. Sonos renforce ainsi son système intelligent d’enceintes et de composants qui mettent l’accent sur le choix pour les utilisateurs.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190906005300/fr/

Sonos Move (Photo: Business Wire)

« Depuis ses débuts, Sonos offre une incomparable liberté de choix à ses utilisateurs. Notre plateforme vous donne la liberté de lancer toutes les chansons que vous souhaitez, et de choisir la manière de les écouter », a déclaré Patrick Spence, PDG de Sonos. « Move permet d’aller encore plus loin dans la liberté de choix. Pour la première fois, vous pouvez emporter Sonos partout avec vous. Move ouvre une toute nouvelle ère pour Sonos, avec un son remarquable qui s’étend non seulement à toute votre maison, mais également à toutes les heures de votre journée. »

Sonos Move

La Sonos Move redéfinit les codes de l’enceinte portable, grâce à un son intelligent, adaptable, des basses étonnamment profondes et un champ sonore étendu. Parfaitement adaptée à l’écoute en intérieur, tout en offrant un son puissant en déplacement, Move représente deux enceintes intelligentes en une. Dotée d’une portée sans fil étendue, Move fait partie intégrante du système Sonos, même dans les coins les plus éloignés du jardin. Lorsque vous avez quitté votre domicile, Move, premier produit de Sonos à intégrer le streaming audio Bluetooth, permet de lancer de la musique depuis un téléphone ou une tablette directement, et de profiter d’un son exceptionnel pendant vos déplacements.

Move est polyvalente sans rien sacrifier à la qualité du son Sonos. Pour assurer une expérience d’écoute optimale partout où Move peut s’aventurer, en intérieur comme en extérieur, Sonos s’est appuyée sur la technologie de calibrage Trueplay en intégrant le mode automatique Trueplay qui permet à l’enceinte de se calibrer elle-même et d’adapter le son à l’environnement.

Move offre un design ovale épuré dans un ton noir ombré. Sonos, qui est en train de développer des produits conçus pour durer à la maison, s’avance encore plus loin dans ses tests de qualité produit. Le design haut de gamme de Move est imbattable et a été pensé pour l’extérieur, sa structure externe résistante lui permet de faire face aux chutes, aux chocs, à la pluie et l’humidité, à la poussière, aux rayons UV et aux températures extrêmes. Elle bénéficie en outre de la classification IP56.

Conçue pour diffuser de la musique toute la journée, la batterie de Move offre jusqu’à dix heures de lecture en continu à partir d’une seule recharge. À la maison, Move se glisse facilement sur le socle de charge inclus, pour assurer une connexion et une écoute de tous les instants. Le mode veille, activé automatiquement lorsque l’appareil ne fonctionne pas ou en appuyant sur le bouton d’alimentation, permet à la batterie de durer jusqu’à cinq jours.

Sonos est la première entreprise à avoir pris en charge les deux principaux services vocaux, à savoir, l’Assistant Google et Alexa d’Amazon, également intégrés dans les autres produits de Sonos, et son enceinte Move vous permet de jouer de la musique, d’écouter les actualités, de contrôler les appareils de la maison connectée, de poser des questions et plus encore, tout en gardant les mains libres lorsque celle-ci est connectée en Wi-F. Faisant partie de la plateforme Sonos conçue pour favoriser la liberté de choix, elle offre la possibilité de se connecter à plus de 100 services de streaming (musique, livres audio, podcasts et plus encore) contrôlés depuis l’application Sonos, avec AirPlay 2, ou directement depuis les applications de services de musique.

Move sera disponible sur ​sonos.com​ dans le monde entier et auprès de nos partenaires revendeurs à partir du 24 septembre au tarif de 399 USD.

Sonos One SL

Illustrant l’engagement de Sonos à garantir le choix aux utilisateurs, l’enceinte One SL offre un son riche et capable d’emplir pleinement l’espace tout comme la Sonos One, mais sans microphone intégré. La One SL est une enceinte intelligente sans assistant vocal, et parfaitement intégrée au système audio de Sonos, qui vous permet d’écouter plus de 100 services de streaming contrôlés depuis l’application Sonos, AirPlay 2 d’Apple, diverses applications de services de musique et plus encore. One SL vient remplacer la Play:1 et sera disponible dans le monde entier à compter du 12 septembre au tarif de 179 USD.

Le design compact, disponible en noir ou en blanc, s’adapte à tous les espaces, et donne un son exceptionnel dans toutes les pièces. La One SL est équipée de deux amplificateurs numériques de catégorie D parfaitement calibrés, ainsi que de la technologie de calibrage Trueplay, chère à Sonos, qui optimise le son dans n’importe quelle pièce. Associez-la à la Sonos One ou à une autre One SL dans une même pièce et profitez de la séparation stéréo et d’un son encore plus détaillé, ou utilisez une paire d’enceintes comme système de home cinéma surround en les associant avec Playbar, Playbase ou Beam.

Sonos Port

Depuis n’importe quelle source et vers n’importe quelle enceinte, le Port permet d’envoyer le streaming Sonos à un système audio ou un récepteur.​ S​uccesseur du vénérable Connect, le Port offre un son riche et étend la plateforme audio de Sonos aux équipements audio traditionnels de la maison. Le Port sera disponible en quantité limitée à partir du 12 septembre, avec un lancement mondial prévu en janvier 2020, pour un prix de 399 USD.

Conçu avec la communauté des installateurs professionnels, à l’esprit, le Port présente un design polyvalent ainsi qu’une finition noire mate lui permettant de s’intégrer sur une étagère ou d’être installé dans un rack AV. Optimisé pour assurer qualité sonore et facilité d’utilisation, le Port inclut un convertisseur numérique-analogique revisité, ainsi qu’un commutateur 12 V qui déclenche votre amplificateur lorsque l’application Sonos envoie un signal. Contrôlez vos contenus en toute simplicité à l’aide d’AirPlay 2, du contrôle vocal d’Alexa ou de l’Assistant Google lorsque le Port est connecté sans fil à des appareils intelligents, et intégrez-le parfaitement dans une maison intelligente.

Streamez votre musique, vos podcasts, vos livres audio et vos webradios à partir d’un équipement audio amplifié. Et comme il est doté d’une entrée audio, vous pouvez facilement envoyer le son de vos vinyles, CD ou fichiers audio stockés vers d’autres enceintes Sonos pour étendre votre qualité d’écoute à un plus grand nombre de pièces.

À propos de Sonos

Sonos (Nasdaq : SONO) est l’une des plus grandes marques au monde, spécialisée dans l’expérience audio. En tant qu’inventeur de l’audio sans fil, multipièce pour la maison, et grâce à ses innovations, Sonos aide le monde à mieux écouter, tout en donnant aux utilisateurs un accès aux contenus qu’ils aiment, et en leur permettant de les contrôler comme bon leur semble, où qu’ils se trouvent. Réputée pour offrir une expérience sonore inégalée, une esthétique et un design inspirés, une grande simplicité d’utilisation et une plateforme ouverte, Sonos met à la disposition de chacun toute la diversité des contenus audio. Sonos a son siège à Santa Barbara, en Californie. Pour en savoir plus, consultez le site www.sonos.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190906005300/fr/