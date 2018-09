Sonova lancera son programme de rachat d'actions le 10 octobre

Données financières (CHF) CA 2019 2 796 M EBIT 2019 555 M Résultat net 2019 462 M Trésorerie 2019 89,5 M Rendement 2019 1,51% PER 2019 27,09 PER 2020 24,21 VE / CA 2019 4,49x VE / CA 2020 4,16x Capitalisation 12 645 M Graphique SONOVA HOLDING Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SONOVA HOLDING Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 183 CHF Ecart / Objectif Moyen -5,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Arnd Kaldowski Chief Executive Officer Robert F. Spoerry Chairman Hans Mehl Group Vice President-Operations Hartwig Grevener Chief Financial Officer Andi Vonlanthen Group Vice President-Research & Development Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SONOVA HOLDING 27.73% 13 244 STRAUMANN HOLDING 6.61% 12 154 COCHLEAR LIMITED 17.76% 8 479 INSULET CORPORATION 48.10% 6 053 DENTIUM CO LTD --.--% 981 REWALK ROBOTICS LTD -19.11% 32