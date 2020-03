Sonova Holding AG : Des niveaux de prix intéressants 26/03/2020 | 10:02 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 148CHF | Objectif : 180CHF | Stop : 130CHF | Seuil d'invalidation : 170CHF | Potentiel : 21.62% Le repli de ces dernières semaines a ramené les cours du titre Sonova Holding AG vers l'importante zone support des 159.5 CHF. Il apparaît opportun d'exploiter ces niveaux de prix en données hebdomadaires.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 148 CHF pour viser les 180 CHF. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 159.5 CHF en données hebdomadaires.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 147.9 CHF, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Points faibles La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.67 fois le CA de la société, est relativement élevée.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Sous-secteur Equipement, fournitures et distribution médicale Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SONOVA HOLDING AG -27.36% 10 580 ABBOTT LABORATORIES -18.55% 124 763 MEDTRONIC PLC -23.47% 116 353 STRYKER CORPORATION -27.10% 57 367 BECTON, DICKINSON AND COMPA.. -25.14% 55 211 BAXTER INTERNATIONAL INC. -12.02% 37 315 HOYA CORPORATION -2.44% 30 268 COLOPLAST A/S 11.16% 28 325 TERUMO CORPORATION -0.06% 23 977 ALCON INC. -16.06% 22 778 DEXCOM, INC. 9.41% 21 921

Données financières (CHF) CA 2020 2 951 M EBIT 2020 584 M Résultat net 2020 587 M Dette 2020 481 M Rendement 2020 2,14% PER 2020 17,0x PER 2021 19,0x VE / CA2020 3,67x VE / CA2021 3,56x Capitalisation 10 362 M Prochain événement sur SONOVA HOLDING AG 19/05/20 Année 2020 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 20 Objectif de cours Moyen 218,66 CHF Dernier Cours de Cloture 160,90 CHF Ecart / Objectif Haut 80,2% Ecart / Objectif Moyen 35,9% Ecart / Objectif Bas -8,02% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Arnd Kaldowski Chief Executive Officer Robert F. Spoerry Non-Executive Chairman Ludger Althoff Group Vice President-Operations Hartwig Grevener Chief Financial Officer Andi Vonlanthen Group Vice President-Research & Development