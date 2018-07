Sony: Profits records au premier trimestre avec les jeux vidéo en ligne

Le groupe d'électronique grand public a fait état d'un bénéfice de 195 milliards de yens (1,5 milliard d'euros) sur la période avril-juin contre 157,6 milliards un an auparavant et un consensus Thomson Reuters I/B/E/S le donnant à 145,23 milliards.

Si l'on exclut le bénéfice exceptionnel de 36,8 milliards de yens du comparatif de l'an passé, tiré de la cession d'une filiale spécialisée dans les modules d'appareils photo et d'un versement d'assurance, Sony a réalisé une performance encore plus saillante.

Après ces résultats du premier trimestre supérieurs au pic précédent sur la même période remontant à 1998, Sony s'est engagé à maintenir un niveau élevé de rentabilité et a montré que le bénéfice record de l'année dernière ne serait pas une exception.

Pour ce faire, Sony a développé les activités sources de flux de revenus stables et récurrents comme les jeux vidéo en ligne et les catalogues de musiques en ligne tout en cherchant à minimiser l'impact lié à la volatilité des cycles de vente des consoles de jeux et d'autres produits d'électronique grand public.

Dans les jeux, le bénéfice est ressorti à 83,5 milliards de yens sur les trois mois à fin juin contre 17,7 milliards de yens un an auparavant, les jeux en ligne à fortes marges et le lancement de nouveaux titres comme "God of War" et "Detroit: Become Human" compensant le ralentissement des ventes de la console PlayStation 4.

Selon des analystes, le lancement du jeu "Marvel's Spider-Man" pour la PlayStation 4, prévu pour septembre, devrait encore soutenir les profits dans les jeux.

La division semi-conducteurs, qui inclut les capteurs d'image, a dégagé un bénéfice de 29,1 milliards de yens, en baisse de 55,34% par rapport à la même période il y a un an, qui avait bénéficié de la cession d'une filiale spécialisée dans les modules d'appareils photo et d'un versement d'assurance.

Sony considère les capteurs d'image comme un des moteurs de sa croissance à moyen-long terme en raison du développement attendu de leur usage dans la surveillance, l'automatisation industrielle et les véhicules autonomes.

Sony a relevé sa prévision de bénéfice pour ses divisions jeux et semi-conducteurs de 60 milliards de yens et 20 milliards de yens, respectivement.

Mais le groupe a laissé inchangée sa prévision d'un bénéfice annuel (exercice clos le 31 mars 2019) de 670 milliards de yens contre 754,66 milliards donnés par un consensus de 24 analystes.

