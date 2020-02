Départ en trombe pour "Sonic" au box-office nord-américain

Données financières (JPY) CA 2020 8 556 Mrd EBIT 2020 892 Mrd Résultat net 2020 596 Mrd Trésorerie 2020 2 178 Mrd Rendement 2020 0,57% PER 2020 15,9x PER 2021 15,1x VE / CA2020 0,84x VE / CA2021 0,80x Capitalisation 9 343 Mrd Tendances analyse technique SONY CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 8 881,90 JPY Dernier Cours de Cloture 7 622,00 JPY Ecart / Objectif Haut 31,2% Ecart / Objectif Moyen 16,5% Ecart / Objectif Bas -5,54% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Kenichiro Yoshida President, Chief Executive Officer & Director Shuzo Sumi Chairman Hiroki Totoki Chief Financial Officer & Director Toru Katsumoto Senior Managing Executive Officer, Head-R&D Makoto Toyoda Chief Information Officer & Executive Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SONY CORPORATION 3.97% 85 110 PANASONIC CORPORATION 19.08% 25 660 TCL CORPORATION --.--% 10 401 LG ELECTRONICS INC. --.--% 9 605 SHARP CORPORATION -5.03% 8 719 CASIO COMPUTER CO.,LTD. -4.73% 4 541