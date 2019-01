Sophos Group PLC : l'avertissement de trop

Données financières ($) CA 2019 722 M EBIT 2019 84,3 M Résultat net 2019 2,60 M Dette 2019 106 M Rendement 2019 1,09% PER 2019 86,24 PER 2020 69,46 VE / CA 2019 3,37x VE / CA 2020 2,84x Capitalisation 2 328 M Graphique SOPHOS GROUP PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SOPHOS GROUP PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 6,30 $ Ecart / Objectif Moyen 29% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Kristof Hagerman Chief Executive Officer & Executive Director Peter Gyenes Non-Executive Chairman Nicholas Paul Seaton Bray Chief Financial Officer & Executive Director Joe Levy Chief Technology Officer Tony Young Chief Information Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SOPHOS GROUP PLC -0.53% 2 328 SALESFORCE.COM 9.38% 113 633 NUTANIX INC 20.61% 8 780 CORNERSTONE ONDEMAND, INC. 6.23% 3 132 QUALYS INC 6.05% 3 063 GTT COMMUNICATIONS INC 7.57% 1 342