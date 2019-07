Sopra Steria : Invest Securities ajuste son objectif de cours

29/07/2019 | 11:00

Invest Securities souligne que le marché a salué la belle performance du groupe au 2ème trimestre 2019 en termes de croissance organique (+7,5% contre +4,6% attendu), dans des proportions qui lui semblent quelque peu excessives (+17,0%).



' En effet, les enseignements de cette publication S1 2019 ne nous amènent à relever que modestement nos BNA 2019-21 (+0,7%/+1,7%/+2,4%) ' indique le bureau d'analyses.



' Le groupe a publié un EBITA de 151mE vs 135mE, au détriment de la performance du S2 (décalage d'investissement, revenus anticipés pour le S2 réalisés au S1) '.



Le cours est proche de l'objectif d'Invest Securities, et faute de visibilité sur la trajectoire de SBS, le bureau d'analyses reste à Neutre avec un objectif de cours relevé à 122E contre 121E.



