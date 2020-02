Sopra Steria : Oddo BHF remonte son objectif de cours

24/02/2020 | 11:48

Oddo BHF remonte son objectif de cours sur Sopra Steria Group de 156 à 170 euros suite aux résultats du groupe informatique la semaine dernière, mais maintient son opinion 'neutre', soulignant une 'forte hausse du titre, qui ne laisse plus d'upside à court terme'.



S'il reconnait 'une fin d'année pénalisée par l'attentisme au Royaume Uni', le bureau d'études met en avant la rentabilité supérieure aux attentes grâce à SBS et la France, ainsi qu'une guidance 2020 globalement en ligne avec les attentes.



