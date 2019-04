Sopra Steria : Oddo à 'achat' après un projet d'acquisition

10/04/2019 | 12:08

Oddo BHF confirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 135 euros sur Sopra Steria, après l'annonce de sa prochaine acquisition de SAB, éditeur de solutions de core banking pour les banques de taille intermédiaire en Europe.



'Le prix d'acquisition n'est pas dévoilé mais, (...) nous estimons qu'il devrait se situer entre une et deux fois le chiffre d'affaires 2018, soit 100 millions d'euros en milieu de fourchette', indique l'analyste.



Le bureau d'études estime ce prix modéré pour 'une opération stratégique mais neutre sur les BPA'. 'Sopra Steria, et notamment sa filiale SBS, restent très mal valorisées alors même qu'il existe un vrai potentiel de recovery', juge-t-il par ailleurs.



