Corr. Sopra Steria abaisse son objectif annuel de marge opérationnelle

Paris (awp/afp) - Le groupe français de services informatiques Sopra Steria a annoncé vendredi avoir révisé à la baisse son objectif annuel de marge opérationnelle d'activité, en raison de la non-signature d'un contrat "significatif" et de "difficultés de production".

Sopra Steria prévoit une marge opérationnelle d'activité d'environ 7,5% pour l'exercice 2018, précise dans un communiqué le groupe, qui tablait précédemment sur un taux de marge "en légère amélioration" comparé aux 8,6% observés en 2017.

Le bénéfice opérationnel d'activité devrait être ainsi "légèrement supérieur à 300 millions d'euros". Il avait atteint 329,8 millions d'euros l'année précédente.

Le groupe a également précisé que son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires annuel était désormais de 4,5%, contre un objectif situé dans une fourchette de 3 à 5% précédemment.

L'activité de Sopra Steria dans le secteur bancaire (Sopra Banking Software) est affectée par "deux éléments principaux": "la non-signature d'un contrat de taille significative" et "des difficultés de production apparues suite aux succès commerciaux rencontrés depuis plus d'un an", explique le communiqué.

"Ces difficultés sont en cours de traitement", ajoute le document.

Ces éléments affecteront également les résultats de cette filiale pour le troisième trimestre, qui devrait voir son chiffre d'affaires reculer de 20%.

Sur ce même trimestre, la croissance organique de l'ensemble groupe devrait atteindre environ 3,7%. Ces résultats trimestriels seront publiés le 26 octobre.

La stratégie du groupe "reste axée sur le renforcement des activités de conseil et de +software+, en particulier bancaire". Elle s'appuie "sur les investissements nécessaires pour conduire la transformation interne", indique Sopra Steria.

Au premier semestre, le groupe a publié un bénéfice net en baisse de 42% à 38,4 millions d'euros, invoquant une "saisonnalité plus défavorable" que l'an dernier pour expliquer ce recul. Le titre avait été sanctionné en Bourse.

afp/jh