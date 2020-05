Correctif : SOPRA Banking Software : Sopra Banking Platform est désormais en ligne aux Pays-Bas

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sopra Banking Software a apporté une correction concernant le nom du du porte-parole de Centric. Le texte corrigé suit.Sopra Banking Software (SBS) annonce que la dernière version de Sopra Banking Platform est désormais en ligne aux Pays-Bas. Ce logiciel de core banking nouvelle génération, qui offre une large gamme de fonctionnalités pour la banque de détail, y compris PSD2 et les paiements instantanés, a été déployé en étroite collaboration avec Centric, le partenaire de longue date de SBS pour les transactions de paiement destinées aux institutions financières."La dernière version de Sopra Banking Platform nous permet d'offrir à nos clients les dernières technologies en matière de Core Banking et de services bancaires en ligne, tout en réduisant le coût global d'acquisition et en garantissant l'évolutivité et pérennité de la banque. Le projet a été mis en œuvre sereinement grâce à des équipes très professionnelles " a déclaré Robert Jan Prins, Managing Director, CENTRIC.