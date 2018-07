SOPRA STERIA : Invest Securities réduit son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a réduit son objectif de cours de 175 euros à 165 euros et confirmé son opinion Neutre sur Sopra Steria après ses résultats semestriels. Selon le bureau d’études, l’élément à retenir de cette publication est l’Ebita inférieur de 9% aux attentes, du fait d’un Ebita de -8 millions d’euros vs 8 millions d’euros attendus sur Sopra Banking Software (SBS) lié à des ventes de licences très faibles et à des coûts exceptionnels sur la partie services. Le broker pense qu’il est trop tôt pour revenir sur le titre, en attendant d’être rassurés sur SBS.