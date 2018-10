SOPRA STERIA : Invest Securities sabre son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a réduit son objectif de cours de 165 euros à 93 euros et confirmé son opinion Neutre sur Sopra Steria après son profit warning. Le bureau d’études a réduit ses estimations de bénéfice par action de 13,3% pour 2018, de 12,2% pour 2019 et de 12,5% pour 2020. La réduction de l’objectif de cours reflète l’abaissement des estimations (-19%), le relèvement du beta (1,25 vs 1,1) du fait du manque de visibilité sur les perspectives du groupe (-12%) et la hausse de la prime de risque (-12%).