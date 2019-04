SOPRA STERIA : Oddo BHF reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 135 euros sur Sopra Steria après l’acquisition de SAB par sa filiale Sopra Banking Software (SBS). Le bureau d’études explique que l’offre de SAB est complémentaire de celle de SBS, cette dernière étant dédiée aux sociétés de taille intermédiaire, et est surtout positionnée sur les pays émergents (principalement l’Afrique) et moins sur l’Europe.Compte-tenu de la croissance modérée de SAB (5% en moyenne sur les dernières années et même probablement moins actuellement) et ses marges relativement faibles, il estime que le prix d'acquisition devrait se situer entre 1 et 2 fois le chiffre d'affaires 2018, soit 100 millions d'euros en milieu de fourchette.L'analyste ajoute que cette opération est neutre au niveau du bénéfice par action.