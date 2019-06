SOPRA-STERIA : cède son activité de recrutement au Royaume-Uni

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sopra Steria a finalisé un accord avec Resource Solutions Group pour la cession de 100 % de sa filiale dédiée à son activité de recrutement au Royaume-Uni. L'activité de recrutement de Sopra Steria au Royaume-Uni était entrée dans le périmètre du groupe à l'occasion de l'acquisition de Xansa par Steria en 2007. Cette activité a contribué en 2018 au chiffre d'affaires consolidé du groupe à hauteur de 129 millions d'euros et au résultat net à hauteur de 2 millions.Les priorités stratégiques du groupe au Royaume-Uni sont aujourd'hui focalisées sur le développement de ses offres dans le digital et le conseil et sur le renforcement du secteur privé, en particulier dans les services financiers.Le "closing" de l'opération pourrait avoir lieu au cours des prochaines semaines.