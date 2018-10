SOPRA STERIA : croissance interne de 3,7% au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Récemment secoué par un avertissement sur ses résultats, Sopra Steria a dévoilé une croissance de 6,6% de ses revenus au troisième trimestre à 951,4 millions d'euros. À taux de change et périmètre constants, la croissance du groupe de services informatiques et de logiciels bancaires s'est élevée à 3,7 %. Le chiffre d'affaires de Sopra Banking Software, au coeur du profit warning, s'est établi à 72,5 millions d'euros. Comme annoncé le 18 octobre dernier, il a été en recul organique de 20,2 %.Il tient notamment compte d'un ajustement de l'avancement de certains projets suite à des difficultés de production qui sont en cours de traitement. En dépit de ces difficultés temporaires, Sopra Banking Software poursuit sa stratégie et est confiant dans sa capacité à répondre aux enjeux de transformation du monde financier avec le déploiement de sa plateforme digitale.Cette année, Sopra Steria anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 4,5 % et un taux de marge opérationnelle d'activité d'environ 7,5 %.Comme annoncé, le groupe se prononcera sur les objectifs au-delà de 2018 lors de la publication de ses résultats annuels, le 22 février 2019.