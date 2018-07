SOPRA STERIA : fait étriller en raison de résultats semestriels décevants

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plus forte baisse de l’indice SBF 120, Sopra Steria décale de 11,09% à 154 euros, ses résultats semestriels étant ressortis largement sous les attentes. Le résultat net part du groupe a reculé de 42% à 38,4 millions d’euros. La SSII explique ce repli par une saisonnalité plus défavorable au premier semestre qu’en 2017, en particulier en ce qui concerne les paiements en actions, les charges de réorganisation et de restructurations, la charge d’impôt et la marge opérationnelle d’activité.Cette dernière a baissé de 6,2% à 132,8 millions d'euros, représentant 6,6% des revenus, à comparer avec 7,5% un an auparavant. Les analystes anticipaient une marge opérationnelle d'activité plus élevée à 146,4 millions d'euros.Selon Invest Securities, Sopra Banking Software a en particulier déçu avec un taux de marge opérationnelle d'activité du premier semestre qui s'est établi à -4,5% contre +2,3 % au premier semestre 2017. Non seulement, l’activité très rentable des ventes de licences, concentrées sur la deuxième partie de l'année, a été inférieure à celle de 2017, mais les dépenses de recherche & développement ont été encore élevées.La croissance du chiffre d'affaires s'est élevée à 6,5%, dont +5,3% de façon organique. Il a atteint 2,014 milliards d'euros.Au 30 juin 2018, l'effectif total du groupe était de 42 779 personnes contre 41 661 personnes au 31 décembre 2017.Sopra Steria a confirmé ses objectifs 2018 d'une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5%, d'un taux de marge opérationnelle d'activité en légère amélioration et un flux net de trésorerie disponible supérieur à 170 millions d'euros (133 millions en intégrant la cession de créances réalisée en 2017).