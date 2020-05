SOPRA STERIA : l'AG se tiendra à huis clos

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Compte tenu du contexte créé par l’épidémie de Covid-19 et des restrictions sur les déplacements et les rassemblements imposées dans ce cadre par le gouvernement, le Conseil d’administration de Sopra Steria Group a décidé que l’Assemblée générale mixte du 9 juin 2020 à 14h30 se tiendra exceptionnellement à huis clos. Une retransmission en direct via un webcast audio sur le site internet du groupe est prévue. Les modalités pratiques de cette retransmission seront communiquées dès que possible sur le site internet du groupe.