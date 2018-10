SOPRA STERIA lance un avertissement sur ses résultats : difficultés pour Sopra Banking Software

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sopra Steria a annoncé viser un taux de marge opérationnelle d’activité d’environ 7,5 %, en 2018, soit un résultat opérationnel d’activité légèrement supérieur à 300 millions d’euros. La société de services informatiques et de logiciels bancaires anticipait auparavant un taux de marge opérationnelle d'activité en légère amélioration par rapport à 2017 où il s’était élevé à 8,6%. Le consensus était de 8,5 %.En conséquence, le groupe ne prévoit pas d'amélioration de son flux de trésorerie disponible par rapport à 2017 alors qu'il ciblait auparavant un flux net de trésorerie disponible supérieur à 170 millions d'euros (110 millions d'euros en 2017).Le groupe de services informatiques vise par ailleurs une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 4,5 % et non plus le haut de son objectif initial : " entre +3 % et +5 % ". Sur le troisième trimestre 2018, la croissance organique devrait être d'environ 3,7 %.Le groupe a précisé que l'activité de Sopra Banking Software sera impactée en 2018 par deux éléments principaux : la non signature d'un contrat de taille significative et des difficultés de production apparues suite aux succès commerciaux rencontrés depuis plus d'un an. Le groupe précise que ces difficultés sont en cours de traitement.En conséquence, la marge opérationnelle d'activité de Sopra Banking Software est attendue, en 2018, en retrait de 42 millions d'euros par rapport aux prévisions antérieures : environ 27 millions d'euros pour les ventes de licences et 15 millions d'euros pour les marges sur contrats.Ces deux éléments ont également un effet sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre de Sopra Banking Software qui devrait être en recul de 20 % par rapport au troisième trimestre 2017.En dépit de ces difficultés, Sopra Steria a réaffirmé sa confiance dans le projet de Sopra Banking Software et dans sa capacité à répondre aux enjeux de transformation du monde financier avec le déploiement de sa plateforme digitale.Le groupe se prononcera sur les objectifs au-delà de 2018 lors de la publication de ses résultats annuels, le 22 février 2019.Sopra Steria a souligné être confiant dans sa capacité à mener à bien le développement de son projet indépendant. Sa stratégie reste axée sur le renforcement des activités de conseil et de software, en particulier bancaire, et s'appuie sur les investissements nécessaires pour conduire la transformation interne (harmonisation des modèles d'affaires sur les géographies, déploiement du digital, évolution des ressources humaines).