SOPRA STERIA : le rachat de l'éditeur de logiciels bancaires SAB bien accueilli

Sopra Steria gagne 1,54% à 105,50 euros grâce au renforcement de son activité de logiciels bancaires. Sa filiale spécialisée Sopra Banking Software va racheter 70% du capital de son concurrent français SAB, puis le solde d’ici un an. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été communiqués.Compte-tenu de la croissance modérée de SAB (5% en moyenne sur les dernières années et même probablement moins actuellement) et ses marges relativement faibles, Oddo BHF estime que le prix d'acquisition devrait se situer entre 1 et 2 fois le chiffre d'affaires 2018, soit 100 millions d'euros en milieu de fourchette. La société a généré en 2018 un chiffre d'affaires de 64,4 millions d'euros.Oddo BHF s'attend à ce que cette opération soit neutre au niveau du bénéfice par action. Gilbert Dupont évoque pour sa part impact relutif inférieur à 1% sur le bénéfice par action 2019 en année pleine.Les analystes mettent en avant la pertinence stratégique de cette opération. SAB réalise en effet plus des trois quarts de son activité en France, en particulier auprès des banques de taille intermédiaire.Sopra Banking Software opère pour sa part avec des banques de taille plus importante et son produit actuel dédié aux sociétés de taille intermédiaire est surtout positionné sur les pays émergents, principalement en Afrique, et moins sur l'Europe.Les deux fondateurs de SAB, Olivier Peccoux et Henri Assaf, resteraient engagés dans leurs rôles actuels pour accompagner les équipes dans la période de transition et au-delà.