SOPRA STERIA : les difficultés des logiciels bancaires au coeur de son avertissement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Trois mois après l’annonce de résultats semestriels très décevants, Sopra Steria a aggravé son passif auprès des investisseurs en lançant un profit warning. Résultat, l’action de la société de services informatiques et de logiciels bancaires est rejetée sur ses plus bas depuis décembre 2016 en flanchant de 23,06% à 93,15 euros. Les deux évènements ont comme point commun, les difficultés de l'activité de logiciels bancaires, Sopra Banking Software.La non signature d'un contrat de taille significative amputera à hauteur de 15 millions d'euros sa marge opérationnelle d'activité par rapport aux prévisions antérieures tandis que des difficultés de production auront un impact négatif d'environ 27 millions d'euros. Le groupe précise que ces difficultés sont en cours de traitement." Si la non signature d'un contrat est courante dans la vie des affaires nous sommes plus intrigués par les difficultés de production évoquées même si ce scénario n'était pas à exclure compte tenue de la mise au point de nouveaux produits ", explique Gilbert Dupont. Ce dernier a réduit son objectif de cours de 193 euros à 169,2 euros et confirmé sa recommandation d'Achat.En attendant que les problèmes de Sopra Banking Software soient réglés définitivement, ils ont obligé le groupe à abaisser ses objectifs 2018.La SSII vise un taux de marge opérationnelle d'activité d'environ 7,5 % alors qu'elle anticipait auparavant une rentabilité en légère amélioration par rapport à 2017 où elle s'était élevée à 8,6%. Le consensus était de 8,5 %. Le résultat opérationnel d'activité devrait donc légèrement dépasser 300 millions d'euros cette année.Sopra Steria a aussi abandonné son objectif de flux de trésorerie disponible. Elle ne prévoit pas d'amélioration par rapport à 2017 alors qu'elle ciblait auparavant un flux net de trésorerie disponible supérieur à 170 millions d'euros contre 110 millions d'euros en 2017.Le groupe de services informatiques vise par ailleurs une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 4,5 % et non plus le haut de son objectif initial : " entre +3 % et +5 % ". Sur le troisième trimestre 2018, la croissance organique devrait être d'environ 3,7 %. Sopra Banking Software devrait pour sa part enregistrer des revenus en recul de 20% en raison de ses difficultés.