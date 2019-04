SOPRA STERIA : va racheter SAB, un éditeur de logiciels de Core Banking

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sopra Steria, spécialiste de la transformation digitale, annonce son projet, via sa filiale Sopra Banking Software, d’acquérir SAB, un des principaux éditeurs de logiciels de Core Banking en France. Sopra Banking Software acquerrait, dans un premier temps, une participation majoritaire au capital et, au bout d’un an, le complément jusqu’à 100 %. Les deux fondateurs, Olivier Peccoux et Henri Assaf, resteraient engagés dans leurs rôles actuels pour accompagner les équipes dans la période de transition et au-delà.Fondée en 1989, SAB compte plus de deux cents références, majoritairement des banques de détail. La société a généré en 2018 un chiffre d'affaires de 64,4 millions d'euros. La récurrence de ses revenus est élevée puisque les services de maintenance et les services opérés en mode ASP représentent, respectivement, 30 % et 12 % du chiffre d'affaires 2018. Plus des trois quarts de son activité sont réalisés en France où la réputation de SAB est particulièrement forte, notamment auprès des banques de taille intermédiaire alors que Sopra Banking Software opère avec des banques de taille plus importante.L'acquisition de SAB renforcerait la position de Sopra Banking Software en France dans le domaine des logiciels de Core Banking tout en étendant ses capacités en Europe et en Afrique.L'acquisition de SAB serait une avancée majeure dans la stratégie de Sopra Banking Software qui, sur l'Europe notamment, vise à se positionner sur les projets de transformation des banques sur un large spectre de tailles, en s'appuyant à la fois sur la solution logicielle et sur la capacité du groupe à prendre en charge l'implémentation et, progressivement, l'exploitation de systèmes dans leur ensemble.