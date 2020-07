Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sopra Banking Software (SBS) a annoncé un partenariat stratégique avec Tink, la première plateforme d’open banking d'Europe, afin d’accélérer la modernisation des systèmes bancaires.Avec ce partenariat, Sopra Banking Software associe son expertise métier et sa puissance technologique aux capacités de Tink, afin de permettre aux banques d'exploiter toute la chaîne de valeur de l'open banking. En intégrant les technologies de Tink, Sopra Banking Platform offrira de nouvelles solutions bancaires cloud-native clé en main.La société mère de SBS, Sopra Steria, dont les capacités comprennent les services numériques, le conseil et l'infrastructure, soutiendra également le déploiement de ses solutions bancaires ouvertes.Eric Pasquier, PDG de Sopra Banking Software, explique : " Les services financiers de demain seront interconnectés, intégrés et souvent invisibles. Pour se différencier, les banques devront de plus en plus se connecter activement avec des tiers externes. L'association des solutions pour banque de détail de Sopra Banking Software avec les technologies d'open banking de Tink permettra à nos partenaires bancaires de développer des expériences client uniques basées sur les données. "