Sopra Steria : Banking Software lance la nouvelle version Cassiopae 4.7 conformément à son planning initial  

Sopra Banking Software a lancé le 31 mars la nouvelle version Cassiopae 4.7, une application de crédit-bail et de prêt, intégrée à l’offre Sopra Financing Platform. L’entreprise respecte ainsi la date de sortie ambitieuse annoncée il y a dix mois.

La nouvelle version, Cassiopae V4.7, comprend un portail numérique amélioré pour les concessionnaires et les commerçants, le traitement des cartes de crédit via des partenaires de paiement, le crédit revolving pour les particuliers et des améliorations dans la gestion de la location immobilière et d'équipement.

« La livraison de Cassiopae V4.7 témoigne de notre engagement envers nos clients et le marché en général. Nous remercions nos clients pour nous avoir accompagnés durant cette étape et permis d’atteindre cet objectif grâce à leur soutien, ainsi que nos équipes pour leur implication dans le respect de ce délai ambitieux. Nous avons mis en place un processus complet et livré un produit de qualité » déclare Eric Bierry, CEO Deputy chez Sopra Banking Software.

Reconnu par IBS Intelligence en tant que leader mondial des systèmes de prêt pendant trois années consécutives - 2017, 2018, 2019 - Sopra Banking Software continue d'investir massivement pour améliorer sa plateforme de services financiers, Sopra Financing Platform. Cette solution est reconnue mondialement et permet de proposer des progiciels de financement de bout en bout pour le secteur du crédit-bail et du crédit. Sopra Financing Platform combine les atouts de deux solutions logicielles : le leasing et le prêt grâce à Cassiopae, ainsi que le financement wholesale avec Apak WFS.

Sopra Financing Platform peut être déployée à l'échelle mondiale et plus rapidement que jamais.

La sortie de Cassiopae V4.7 fait partie de la feuille de route stratégique pluriannuelle de la société pour le marché financier spécialisé. Les prochaines étapes comprennent une intégration plus poussée entre Apak et Cassiopae ainsi que des mises à jour logicielles régulières pour répondre aux nouvelles exigences.

À propos de Sopra Banking Software

Avec ses 5 000 experts, un chiffre d'affaires 2019 de 438,9 millions d'euros et l'un des portefeuilles de solutions et de services les plus complets du marché, Sopra Banking Software est de longue date le partenaire de confiance de plus de 1 500 banques et institutions financières dans 80 pays. Son savoir-faire sans égal lui permet de répondre aux besoins d'innovation comme le développement de banques et institutions financières de toute taille et activité. Sopra Banking Software est une filiale du groupe Sopra Steria, leader européen du conseil, des services numériques et de l'édition de logiciels. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 milliard d'euros en 2019.

