Sopra Steria : Cession de l'activité recrutement au Royaume-Uni

Cession de l'activité recrutement au Royaume-Uni

Paris, le 18 juin 2019 - Sopra Steria (Euronext Paris : SOP), un leader européen de la transformation digitale, annonce avoir finalisé un accord avec Resource Solutions Group pour la cession de 100 % de sa filiale dédiée à son activité de recrutement au Royaume-Uni.

L'activité de recrutement de Sopra Steria au Royaume-Uni était entrée dans le périmètre du Groupe à l'occasion de l'acquisition de Xansa par Steria en 2007. Cette activité a contribué en 2018 au chiffre d'affaires consolidé du Groupe à hauteur de 129 M€ et au résultat net à hauteur de 2 M€.

Les priorités stratégiques du Groupe au Royaume-Uni sont aujourd'hui focalisées sur le développement de ses offres dans le digital et le conseil et sur le renforcement du secteur privé, en particulier dans les services financiers.

Le closing de l'opération pourrait avoir lieu au cours des prochaines semaines.

