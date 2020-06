Sopra Steria : Covéa fait appel à ACCENTURE et SOPRA STERIA dans la transformation de sa fonction finance

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ACCENTURE -0.68% 201.55 -4.28% SOPRA STERIA GROUP -2.38% 106.8 -23.76%

0

Covéa annonce collaborer avec Accenture et Sopra Steria dans la transformation de sa fonction finance. Afin d’anticiper l’obsolescence de ses outils comptables, l'assureur a lancé le programme « Diapason » en juin 2019. Ce dernier a pour objectif de faire converger les processus métier de comptabilité et de contrôle de gestion en s’appuyant sur une solution harmonisée.Ce programme ambitieux répond à trois enjeux forts : la convergence du SI finance avec la standardisation des processus, du modèle de données et des outils; la création d'un socle d'intégration unique pour faciliter les transformations futures et la mise en place d'un nouvel outil de suivi budgétaire intégré avec la comptabilité.Les différentes étapes de mise en production du programme s'échelonneront jusqu'en 2023.