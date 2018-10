Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(- 25,37% à 90,30 euros)Sopra Streria plonge en Bourse, au lendemain de son profit warning. La société de services informatiques et de logiciels bancaires s'était déjà faite étriller fin juillet en raison de résultats décevants au premier semestre. Son activité de logiciels bancaires, mise en cause à l'époque, l'est de nouveau aujourd'hui.