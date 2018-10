Sopra Steria : Le marché sanctionne lourdement Sopra Steria après son alerte sur résultats

(Actualisation: réaction en Bourse, commentaires d'analystes, précisions sur les perspectives de moyen terme)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de services informatiques Sopra Steria plonge de plus de 20% vendredi après avoir lancé un avertissement sur ses résultats de 2018, en raison de difficultés rencontrées par son activité de logiciels bancaires Sopra Banking Software (SBS).

A la mi-séance, le titre perdait 23,6% à 92,40 euros, signant la plus forte baisse du SBF 120. Bryan Garnier, qui a dégradé la valeur à "neutre" contre "achat" précédemment, juge "sévère" la révision communiquée par l'entité issue de la fusion de Sopra et Steria en 2014.

Le groupe vise désormais une croissance organique "d'au moins" 4,5% et non plus le haut de sa fourchette initiale comprise entre +3 et +5%. Le taux de marge opérationnel de l'exercice devrait de son côté se situer à environ 7,5% sur l'ensemble de 2018, indique Sopra Steria, alors que le groupe comptait arriver à une "légère augmentation" de ce taux, qui s'était élevé à 8,6% en 2017. Selon un consensus arrêté au 2 octobre et fourni par l'entreprise, les analystes tablaient sur un taux de marge d'activité de 8,5%. Sopra Steria a également renoncé à améliorer son flux de trésorerie disponible, alors que le groupe comptait générer 170 millions d'euros en 2018 après 110 millions en 2017.

Des problèmes de production chez SBS

Cet avertissement sur résultats est dû aux difficultés rencontrées par Sopra Banking Software (SBS), l'un des deux sujets récurrents de préoccupation du marché, avec le redressement de l'activité du groupe au Royaume-Uni. Des performances inférieures aux attentes de SBS avaient déjà été à l'origine de la baisse du titre en juillet dernier, après la publication des résultats semestriels.

Vendredi, Sopra Steria a indiqué que SBS devrait voir sa marge opérationnelle reculer en 2018 de 42 millions d'euros par rapport à ses précédentes prévisions, dont 27 millions d'euros pour les ventes de licences et 15 millions d'euros pour les marges sur contrats.

Le groupe a précisé que SBS était pénalisé, sur l'ensemble de 2018, par la "non signature d'un contrat de taille significative" ainsi que par "des difficultés de production apparues" à la suite de "succès commerciaux rencontrés depuis plus d'un an". Ces difficultés de production sont en cours de traitement, selon l'entreprise. Ces deux éléments auront également un effet sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre de SBS qui devrait afficher un recul de 20% par rapport à la même période de 2017.

"Si la non signature d'un contrat est courante dans la vie des affaires, nous sommes plus intrigués par les difficultés de production évoquées même si ce scénario n'était pas à exclure compte tenue de la mise au point de nouveaux produits", pointent les analystes de Gilbert Dupont qui ont revu à la baisse leur objectif de cours sur le titre à 169,2 euros, contre 193 euros précédemment. "Nous ne pensons pas que ce 'profit warning' remette en cause les fondamentaux du groupe et la stratégie de Sopra Banking mais il reflète une problématique d'exécution imputable selon nous à la nature nouvelle des produits", ajoutent-ils.

Des objectifs de moyen terme sous pression ?

Sopra Steria a réaffirmé "sa confiance dans le projet de Sopra Banking Software et dans sa capacité à répondre aux enjeux de transformation du monde financier avec le déploiement de sa plateforme digitale".

La société française a par ailleurs indiqué que la croissance organique de son chiffre d'affaires au troisième trimestre devrait s'établir à environ 3,7% alors que le consensus des analystes se situait à 5%, souligne Morgan Stanley. Elle se prononcera sur ses objectifs au-delà de 2018 lors de la publication de ses résultats annuels le 22 février 2019.

A l'heure actuelle, Sopra Steria compte enregistrer, d'ici à 2020, une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires comprise entre 3 et 5% et atteindre à cet horizon un taux de marge d'activité opérationnelle aux alentours de 10%. Bryan Garnier juge crédible les objectifs de croissance. Mais la banque émet ce vendredi des doutes sur les perspectives de rentabilité "étant donné que nous pensons que Sopra Banking Software doit franchir de nombreuses étapes clefs avant de se transformer en éditeur de logiciel bancaire de classe mondiale".

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ACD - VLV

