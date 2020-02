Sopra Steria : Résultats 2019 satisfaisants

Forte croissance et amélioration de la performance

Le Conseil d’administration de Sopra Steria (Paris:SOP), réuni le 20 février 2020 sous la présidence de Pierre Pasquier, a procédé à un examen approfondi des états financiers consolidés4 de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Sopra Steria : résultats annuels 2019 2019 2018 Var. Taux Taux Principaux éléments du compte de résultat Chiffre d'affaires M€ 4,434.0 + 8.3% 4,095.3 Croissance organique + 6.5% Résultat opérationnel d'activité M€/% 354.3 + 15.1% 8.0% 307.9 7.5% Résultat opérationnel courant M€/% 314.2 + 20.5% 7.1% 260.8 6.4% Résultat opérationnel M€/% 283.2 + 25.0% 6.4% 226.6 5.5% Résultat net - part du Groupe M€/% 160.3 + 28.1% 3.6% 125.1 3.1% Nombre moyen pondéré d'actions en circulation hors autocontrôle M 20.23 + 0.3% 20.18 Résultat de base par action € 7.92 + 27.7% 6.20 Résultat courant de base par action € 8.97 + 20.7% 7.43 Principaux éléments de bilan 12/31/2019 12/31/2018 Dette financière nette M€ 513.9 620.9 Capitaux propres (part du Groupe) M€ 1,372.7 1,296.2 * Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document

Commentaire général sur l’exercice 2019

L’exercice a été marqué par une nette progression de la performance et l’atteinte des objectifs du Groupe.

La forte croissance organique du chiffre d’affaires a confirmé la capacité de Sopra Steria à tirer parti des tendances d’un marché soutenu par les enjeux de transformation digitale et son bon positionnement en termes d’offres et d’approche.

Deux acquisitions stratégiques dans le domaine bancaire ont renforcé le développement du Groupe. Les acquisitions de SAB par Sopra Banking Software et de Sopra Financial Technology (joint-venture avec les banques Sparda) par Sopra Steria ont fourni à Sopra Banking Software la taille critique sur son marché (CA 2019 pro forma proche de 500 M€) et ouvert de nouvelles perspectives pour la mise en œuvre de plateformes digitales dans le secteur bancaire.

Le taux de marge opérationnelle a progressé grâce à la poursuite de la montée en valeur des activités et la meilleure maîtrise des risques. Dans les activités de services du numérique, le conseil a continué à se renforcer et les prix de vente ont augmenté. Dans le software, en particulier pour les crédits spécialisés, le plan d’industrialisation des produits et de sécurisation des projets, défini pour 2019, a été respecté.

L’amélioration structurelle de la gestion du cycle client s’est poursuivie et s’est traduite par une augmentation du taux de transformation du résultat en flux de trésorerie.

Le Groupe a également renforcé sa structure et sa gouvernance interne pour préparer la croissance future et fortifier la capacité d’exécution de sa stratégie à moyen terme.

Détails de la performance opérationnelle 2019

Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 4 434,0 M€, en croissance de 8,3 %. Cette performance inclut un effet périmètre positif de 67,3 M€ et un impact positif des variations de devises de 1,1 M€. La croissance organique du chiffre d’affaires a atteint 6,5 %.

Le résultat opérationnel d’activité a progressé de 15,1 % pour s’établir à 354,3 M€ (307,9 M€ en 2018), faisant apparaître un taux de marge de 8,0 %, en hausse de 0,5 point par rapport à l’exercice 2018.

En France, le chiffre d’affaires s’est élevé à 1 813,1 M€ (41 % du chiffre d’affaires du Groupe). La croissance organique a atteint 6,7 %, portée à la fois par une progression des volumes et des prix de vente. Cette performance s’explique, notamment, par la stratégie de montée en valeur et une organisation dont la verticalisation a été renforcée. Elle s’est accompagnée d’une réduction du taux d’attrition des effectifs de 0,7 point à 17 % sur le périmètre conseil et Intégration de systèmes. Les marchés verticaux les plus porteurs ont été la défense, l’aéronautique, les transports, et le social (pôle emploi, Assurance Maladie, etc.). Dans ce contexte, le résultat opérationnel d’activité du pôle a progressé de 12,9 %, affichant un taux de marge en augmentation de 0,6 point à 9,7 %.

Au Royaume-Uni, dans un contexte commercialement peu favorable, notamment au 4ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires de l’exercice s’est élevé à 771,5 M€ (17 % du chiffre d’affaires du Groupe). Il n’intègre plus, depuis le 28 juin 2019, l’activité de recrutement qui avait contribué au chiffre d’affaires à hauteur de 129,2 M€ en 2018. En dehors de cet effet et de celui de la variation de la livre sterling, la croissance du chiffre d’affaires s’est élevée à 7,3 %. Le taux de marge opérationnelle d’activité a, quant à lui, augmenté de 1,6 points à 7,3 %. En plus de l’effet relutif lié à la cession de l’activité de recrutement, l’amélioration de la performance s’explique par celle des deux co-entreprises dans le secteur public (NHS SBS et SSCL) qui représentent, ensemble, plus de 40 % du chiffre d’affaires du pôle. Cette dynamique a été confirmée, au mois de décembre 2019, par l’attribution à SSCL d’un contrat de 300 M£ sur 7 ans pour la réalisation de services administratifs, de paie, de retraite et de ressources humaines au ministère de la défense. Le renforcement du modèle dans le reste de l’activité, notamment dans le secteur privé, nécessite d’être poursuivi sur plusieurs semestres.

Le chiffre d’affaires du pôle Autre Europe a augmenté de 7,2 % en organique pour atteindre 1 152,9 M€ (26 % du chiffre d’affaires Groupe). L’activité de l’Allemagne a été stable dans un contexte de ralentissement des dépenses, en particulier de certaines banques, ce qui a impacté la performance opérationnelle de l’exercice. Concernant les autres pays du pôle, la croissance a été particulièrement dynamique en Scandinavie, en Italie et en Espagne et la profitabilité s’est nettement améliorée en Belgique. En outre, depuis le 1er août 2019, le système d’information des banques Sparda est exploité par Sopra Financial Technology. Cette activité, à faible marge pendant la phase de transformation, a généré un chiffre d’affaires de 86,3 M€ au 2ème semestre 2019 et a été dilutive de 0,6 point sur le taux de marge opérationnelle. Au total, le taux de marge opérationnelle d’activité du pôle a été de 6,7 % (8,1 % en 2018).

Le chiffre d’affaires de Sopra Banking Software a progressé de 2,9 % en organique pour s’établir à 438,9 M€ (10 % du chiffre d’affaires du Groupe). Dans un contexte difficile, la priorité a été donnée à l’exécution. A ce titre, l’année a été satisfaisante avec plus de 200 mises en productions réussies, toutes lignes de produit confondues. Dans le domaine de la banque de détail, les évolutions sur les trois produits ont été poursuivies et la recherche de synergies, au travers de la couche digitale, a été initiée : 31 clients, dans 17 pays, ont adopté la nouvelle plateforme digitale DBEP (anciennement DxP) dans le cadre de la directive DSP25. Dans le domaine des crédits spécialisés, le plan de marche a été tenu avec la confirmation de la livraison d’une version 4.7 du produit Cassiopae à la fin du 1er trimestre 2020 et l’amélioration progressive des situations clients difficiles. La société Apak a réalisé une forte performance conformément aux prévisions. Pour le pôle, le résultat opérationnel d’activité s’est établit en territoire positif à 4,9 M€ contre -13,3 M€ en 2018.

Le chiffre d’affaires du pôle Autres Solutions s’est élevé à 257,5 M€ (6 % du chiffre d’affaires du Groupe), en croissance organique de 6,0 %. Dans le domaine des solutions dédiées aux ressources humaines, la croissance organique a été de 3,7 %. L’année a notamment été marquée par le projet Source Solde avec la mise en œuvre réussie du système de paye des 39 000 militaires de la Marine Nationale. Les solutions dédiées à l’immobilier ont, quant à elles, crû au rythme élevé de 10,8 %, portées par la maturité des nouvelles technologies orientées « données ». Le taux de marge opérationnelle d’activité du pôle a été de 15,7 % (16,7 % en 2018). Les investissements seront amplifiés en 2020 afin d’accentuer la digitalisation des produits dédiés à l’immobilier et de préparer une accélération du développement.

Commentaires sur la formation du résultat net part du Groupe de l’exercice 2019

Le résultat opérationnel courant s’est établi à 314,2 M€. Il intègre une diminution importante de la charge correspondant aux paiements fondés en actions (11,1 M€ contre 22,8 M€ en 2018).

Le résultat opérationnel a été de 283,2 M€ après la prise en compte de -31,0 M€ d’autres produits et charges opérationnels (-34,2 M€ en 2018).

La charge d’impôt s’est élevée à 87,3 M€ faisant apparaître un taux d’imposition effectif de 33,8 %.

La quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (Axway) a représenté 1,8 M€ (3,6 M€ en 2018).

Après prise en compte des intérêts minoritaires pour 12,7 M€, le résultat net part du Groupe a augmenté de 28,1 % pour atteindre 160,3 M€ (125,1 M€ en 2018).

Le résultat de base par action, en hausse de 27,8 %, s’est établi à 7,92 € (6,20 € en 2018).

Situation Financière au 31 décembre 2019

La situation financière de Sopra Steria à la fin 2019 est solide.

Le flux net de trésorerie disponible s’est élevé à 229,3 M€ (173,1 M€ en 2018), ce qui traduit une amélioration du taux6 de transformation du résultat opérationnel d’activité en flux de trésorerie à 51 % (50 % en 2018), confirmant la tendance orientée à la hausse depuis 2015. Cette performance s’explique notamment par une diminution de 6 jours du délai moyen de règlement des comptes clients.

La dette financière nette, s’est établie à 513,9 M€, en diminution de 17 % par rapport au 31 décembre 2018. Elle représentait 1,26 fois l’EBITDA pro forma 2019 avant impact IFRS 16 (covenant financier fixé à 3 fois max.).

Dividende proposé au titre de l’exercice 2019

Sopra Steria proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires la distribution d’un dividende7 de 2,40 € par action (1,85 € au titre de l’exercice 2018).

Effectifs

Au 31 décembre 2019, l’effectif total du Groupe était de 46 245 personnes (44 114 personnes au 31/12/2018) dont 19,6 % sur les zones X-Shore.

Empreinte sociale et environnementale

Sopra Steria a la conviction que le numérique est une source d’opportunités et de progrès s’il est associé à l’humain. Le Groupe envisage sa contribution à la société de façon durable, humaine et éclairée. C’est dans ce cadre qu’il s’est engagé auprès du Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2004.

En janvier 2020, le CDP a confirmé la place de Sopra Steria (liste A) parmi les 179 autres entreprises les plus transparentes et les plus actives au monde en matière de lutte contre le changement climatique et ce pour la 3ème année consécutive. Ce résultat s’appuie, notamment, sur des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, approuvés par le Science Based Targets Initiative (SBTi) et alignés avec une limitation de la hausse des températures moyennes mondiales à 1,5°C.

Par ailleurs, les actions engagées en 2019 pour développer le profil d’employeur de référence de Sopra Steria ont contribué à l’augmentation de l’effectif net de 2 131 collaborateurs sur l’exercice, la réduction du taux d’attrition du personnel de 0,7 point en France à 17 % et la poursuite de la féminisation progressive de l’effectif Groupe avec une proportion de femmes ayant augmenté de 31,6 % à fin 2018 à 32,0 % fin 2019 (hors effet des acquisitions de l’année).

Ambition moyen terme

La stratégie de Sopra Steria s’articule autour d’un projet indépendant et créateur de valeur durable, reposant sur la conquête, la valeur ajoutée et la différenciation, notamment au travers d’une activité d’édition de software et d’une contribution spécifique aux enjeux européens de souveraineté numérique. Dans ce cadre et compte tenu des conditions de marché actuelles, le Groupe a pour ambition d’améliorer de façon progressive et continue sa performance. Dans un marché dynamisé par la transformation digitale, il vise sur le moyen terme une croissance organique annuelle de son chiffre d’affaires comprise entre 4 % et 6 %, un taux de marge opérationnelle d’activité de l’ordre de 10 % et un flux de trésorerie disponible compris entre 5 % et 7 % du chiffre d’affaires.

Objectifs 2020

Croissance organique du chiffre d’affaires entre + 3 % et + 5 % ;

Taux de marge opérationnelle d’activité en légère amélioration ;

Flux net de trésorerie disponible supérieur à 180 M€.

Glossaire

Chiffre d’affaires retraité : chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours.

chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours. Croissance organique du chiffre d’affaires : croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période et le chiffre d’affaires retraité sur la même période pour l’exercice précédent.

croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période et le chiffre d’affaires retraité sur la même période pour l’exercice précédent. EBITDA : cet indicateur, tel que défini dans le document de référence, correspond au résultat opérationnel d’activité consolidé majoré des dotations aux amortissements et provisions incluses dans le résultat opérationnel d’activité.

cet indicateur, tel que défini dans le document de référence, correspond au résultat opérationnel d’activité consolidé majoré des dotations aux amortissements et provisions incluses dans le résultat opérationnel d’activité. Résultat opérationnel d’activité : cet indicateur, tel que défini dans le document de référence, correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.

cet indicateur, tel que défini dans le document de référence, correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés. Résultat opérationnel courant : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels qui correspondent à des produits et des charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, non prédictifs, et de montant particulièrement significatif, présentés de manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels qui correspondent à des produits et des charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, non prédictifs, et de montant particulièrement significatif, présentés de manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes. Résultat courant de base par action : cet indicateur correspond au résultat de base par action avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d’impôts.

cet indicateur correspond au résultat de base par action avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d’impôts. Flux net de trésorerie disponible : le flux net de trésorerie disponible (« Free cash flow ») se définit comme le flux de trésorerie généré par l’activité opérationnelle, diminué des investissements (nets des cessions) en immobilisations corporelles et incorporelles, diminué des loyers décaissés, diminué des intérêts financiers nets et diminué des contributions additionnelles liées aux engagements de retraites à prestations définies pour faire face aux déficits des plans.

Avertissement

Ce document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et les résultats financiers du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d’année. La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes. Des informations plus détaillées sur les risques potentiels pouvant affecter les résultats financiers du Groupe sont disponibles dans le Document de référence 2018 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 12 avril 2019 (notamment aux pages 28 à 44 et 229 à 233). Sopra Steria ne prend aucun engagement s’agissant de la mise à jour de l’information de nature prévisionnelle contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. La distribution du présent document dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles restrictions et s’y conformer.

Sopra Steria : impact des variations de change et de périmètre sur le chiffre d'affaires - Exercice 2019 M€ 2019 2018 Croissance Chiffre d'affaires 4,434.0 4,095.3 +8.3% Variations de change 1.1 Chiffre d’affaires à taux de change constants 4,434.0 4,096.4 +8.2% Variations de périmètre 67.3 Chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants 4,434.0 4,163.7 +6.5%

Sopra Steria : Variation des taux de change - Exercice 2019 Pour 1€ / % Taux moyen

2019 Taux moyen

2018 Variation Livre sterling 0.8778 0.8847 + 0.8% Couronne norvégienne 9.8511 9.5975 - 2.6% Couronne suédoise 10.5891 10.2583 - 3.1% Couronne danoise 7.4661 7.4532 - 0.2% Franc suisse 1.1124 1.1550 + 3.8%

Sopra Steria : Chiffre d'affaires par pôle d'activité (M€ / %) - Exercice 2019 2019 2018

Retraité* 2018 Croissance

organique Croissance

totale France 1,813.1 1,699.6 1,699.5 +6.7% +6.7% Royaume-Uni 771.5 719.0 783.1 +7.3% -1.5% Autre Europe 1,152.9 1,075.4 997.1 +7.2% +15.6% Sopra Banking Software 438.9 426.8 373.7 +2.9% +17.5% Autres solutions 257.5 243.0 241.8 +6.0% +6.5% Sopra Steria Group 4,434.0 4,163.7 4,095.3 +6.5% +8.3% * Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2019

Sopra Steria : Chiffre d'affaires par pôle d'activité (M€ / %) - 4ème trimestre 2019 T4 2019 T4 2018

Retraité* T4 2018 Croissance

organique Croissance

totale France 470.5 458.1 458.1 +2.7% +2.7% Royaume-Uni 175.7 178.1 209.1 -1.4% -16.0% Autre Europe 336.0 311.8 279.7 +7.8% +20.1% Sopra Banking Software 130.4 131.5 113.8 -0.8% +14.6% Autres solutions 75.3 70.1 69.2 +7.4% +8.9% Sopra Steria Group 1,187.9 1,149.6 1,129.9 +3.3% +5.1% * Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2019

Sopra Steria : Performance par pôle d'activité - Exercice 2019 2019 2018 M€ % M€ % France Chiffre d'affaires 1,813.1 1,699.5 Résultat opérationnel d'activité 175.5 9.7% 155.4 9.1% Résultat opérationnel courant 167.2 9.2% 139.2 8.2% Résultat opérationnel 156.9 8.7% 131.8 7.8% Royaume-Uni Chiffre d'affaires 771.5 783.1 Résultat opérationnel d'activité 56.1 7.3% 45.0 5.7% Résultat opérationnel courant 43.8 5.7% 32.6 4.2% Résultat opérationnel 42.3 5.5% 18.7 2.4% Autre Europe Chiffre d'affaires 1,152.9 997.1 Résultat opérationnel d'activité 77.4 6.7% 80.4 8.1% Résultat opérationnel courant 73.0 6.3% 74.9 7.5% Résultat opérationnel 66.1 5.7% 68.5 6.9% Sopra Banking Software Chiffre d'affaires 438.9 373.7 Résultat opérationnel d'activité 4.9 1.1% -13.3 -3.6% Résultat opérationnel courant -8.9 -2.0% -24.2 -6.5% Résultat opérationnel -18.0 -4.1% -28.9 -7.7% Autres Solutions Chiffre d'affaires 257.5 241.8 Résultat opérationnel d'activité 40.3 15.7% 40.4 16.7% Résultat opérationnel courant 39.1 15.2% 38.4 15.9% Résultat opérationnel 35.9 14.0% 36.5 15.1%

Sopra Steria : Compte de résultat consolidé - Exercice 2019 2019 2018 M€ % M€ % Chiffre d'affaires 4,434.0 4,095.3 Charges de personnel -2,668.5 -2,441.5 Charges d'exploitation -1,253.3 -1,290.7 Dotations aux amortissements et aux provisions -157.9 -55.2 Résultat opérationnel d'activité 354.3 8.0% 307.9 7.5% Charges liées aux paiements en actions -11.1 -22.8 Dotations aux amortissements sur incorporels affectés -28.9 -24.3 Résultat opérationnel courant 314.2 7.1% 260.8 6.4% Autres produits et charges opérationnels -31.0 -34.2 Résultat opérationnel 283.2 6.4% 226.6 5.5% Coût de l'endettement financier net -9.9 -7.8 Autres produits et charges financiers -14.7 -11.7 Charges d'impôt -87.3 -82.0 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 1.8 3.6 Résultat net 173.1 3.9% 128.7 3.1% Part du Groupe 160.3 3.6% 125.1 3.1% Intérêts minoritaires 12.7 3.6 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation hors autocontrôle (M) 20.23 20.18 Résultat de base par action (€) 7.92 6.20

Sopra Steria : Evolution de la dette financière nette (M€) - Exercice 2019 2019

IFRS16 2018

excl. IFRS16 Résultat opérationnel d'activité 354.3 307.9 Amortissements et Provisions (hors incorporels affectés) 159.3 55.8 EBITDA 513.6 363.7 Eléments non cash -3.0 -8.1 Impôt versé -81.0 -63.4 Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel 25.3 -23.1 Coût de réorganisation et restructuration -32.7 -39.2 Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle 422.2 229.8 Loyers décaissés -109.8 - Variation liée aux opérations d'investissement -49.7 -61.8 Intérêts financiers nets -9.3 -8.4 Contribut° additionnelles liées aux engagements de retraite à prestations définies -24.1 -23.4 Flux net de trésorerie disponible* 229.3 136.1 Incidence des variations de périmètre -89.5 -168.8 Investissements financiers -2.6 -4.7 Dividendes versés -39.9 -48.7 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 2.9 1.4 Augmentations de capital en numéraire 0.0 0.0 Rachats et reventes d'actions propres -2.8 -23.4 Incidence des variations de taux de change -7.3 -2.6 Impact de la première application d'IFRS16 16.9 - Variation de l'endettement financier net 107.0 -110.8 * Flux net de trésorerie disponible retraité des cessions de créances commerciales (37M€ en 2017) 229.3 173.1 Endettement financier net en début de periode 620.9 510.1 Endettement financier net en fin de periode 513.9 620.9

Sopra Steria : Bilan économique (M€) - 31/12/2019 31/12/2019

IFRS 16 31/12/2018

excl. IFRS 16 Écarts d'acquisition 1,813.9 1,708.5 Actifs incorporels affectés 181.5 183.0 Autres immobilisations 267.9 234.9 Droit d'utilisation des biens pris en location 320.4 - Titres de participation mis en équivalence 195.0 195.1 Total actifs immobilisés 2,778.8 2,321.5 Impots différés nets 98.1 79.6 Clients et comptes rattachés (net) 1,074.3 1,091.8 Autres actifs et passifs -1,256.1 -1,153.1 Besoin en fonds de roulement (BFR) -181.8 -61.3 Actif économique 2,695.1 2,339.8 Capitaux propres 1,422.2 1,329.2 Provisions retraites et engagements assimilés 339.7 308.3 Provisions pour risques et charges 77.0 81.5 Dette liée aux biens pris en location 342.1 - Endettement financier net 513.9 620.9 Capitaux investis 2,695.1 2,339.8

Sopra Steria : Répartition des effectifs - 31/12/2019 12/31/2019 12/31/2018 France 19,502 19,013 Royaume-Uni 6,305 6,407 Autre Europe 10,868 10,095 Reste du Monde 510 344 X-Shore 9,060 8,255 Total 46,245 44,114

