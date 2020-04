Sopra Steria: Un premier trimestre 2020 impacté à partir de la mi-mars par la crise sanitaire

Regulatory News:

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 de Sopra Steria (Paris:SOP) s’est élevé à 1 140,1 M€, en croissance de 4,5 %. À taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires a progressé de 3,3 %.

Sopra Steria : chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2020 M€ / % T1 2020 T1 2019 Croissance

organique Croissance

totale Chiffre d'affaires 1 140,1 1 091,3 3,3% 4,5%

Continuité d’activité dans le contexte de la crise liée au Covid-19

Dès la mi-mars, Sopra Steria a veillé à maintenir sa capacité à fournir les services et solutions nécessaires à ses clients, dans le strict respect des réglementations et recommandations émises par les autorités des pays dans lesquels le Groupe est implanté.

Dans ce contexte, le Groupe a réussi le déploiement, adapté et sécurisé, d'un mode de travail à distance pour presque tous ses collaborateurs.

Commentaires sur l’activité du 1er trimestre 2020

Le chiffre d’affaires de Sopra Steria a augmenté de 4,5 %. L’effet périmètre a été positif de 14,3 M€ et l’effet lié aux variations de devises a été négatif de 1,5 M€. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires a progressé de 3,3 %.

La croissance du trimestre a été solide grâce à l’activité des deux premiers mois de l’année qui s’inscrivait dans une perspective annuelle comprise entre +3 % et +5 %. Le mois de mars a montré une inflexion à partir du moment où des mesures de confinement des populations ont été prises par les différents gouvernements en Europe. L’impact immédiat, observé sur la 2ème quinzaine du mois de mars, est estimé à une réduction d’environ 10 M€ de chiffre d’affaires par rapport à la prévision mensuelle antérieure. Depuis, le ralentissement continu des économies européennes a entrainé des reports ou des annulations de prestations par certains clients. Ainsi, l’impact anticipé sur le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020 est plus significatif.

Détails sur l’activité par pôle

Le chiffre d’affaires en France s’est élevé à 464,6 M€, en croissance organique de 1,6 %. Sur la période, le Conseil a été stable. Les marchés verticaux ayant le mieux résisté ont été les secteurs défense, social, secteur public et télécommunications. Les situations les plus difficiles ont été observées dans l’aéronautique où Airbus a récemment annoncé une baisse d’un tiers de sa production, le commerce de détail hors alimentaire, le transport et l’industrie. Si les signatures de nouveaux contrats se poursuivent, les projections d’activité pour le 2ème trimestre sont en retrait significatif par rapport à la fin du mois de mars.

Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires de 181,3 M€ a affiché une croissance organique de 1,9 %. L’activité des co-entreprises dans le secteur public (NHS SBS et SSCL) n’a globalement pas été affectée à ce jour (chiffre d’affaires en croissance moyenne de 8,5 %). Dans le reste du secteur public, la défense et la sécurité ont bien résisté. Toutefois, le service d’octroi des visas pour le compte du gouvernement britannique a été suspendu dès la fin mars pour une période de plusieurs mois. Le secteur privé, quant à lui, a connu une contraction de son activité. Ces deux derniers éléments influenceront l’évolution du chiffre d’affaires de la zone au 2ème trimestre.

Sur le pôle Autre Europe, le chiffre d’affaires a progressé de 8,5 % pour s’établir à 326,9 M€. Cette évolution s’explique par la forte croissance enregistrée en Scandinavie (+11,7 %) et le développement de l’activité liée à l’exploitation par Sopra Financial Technology du système d’information des banques Sparda (chiffre d’affaires de 54,4 M€ au 1er trimestre). Les autres pays de la zone ont connu une activité plus ou moins stable sur la période.

Le chiffre d’affaires de Sopra Banking Software s’est établi à 105,7 M€, en retrait de 1,0 %, proche des prévisions initiales. Les plans de marche produits ont été poursuivis comme prévus pour Sopra Banking Platform et pour Sopra Financing Platform. A ce titre, la nouvelle version Cassiopae 4.7, une application de crédit-bail et de prêt, intégrée à l’offre Sopra Financing Platform, a été lancée le 31 mars conformément aux engagements pris il y a un an. L’environnement à court terme est toutefois moins propice aux décisions rapides et pourrait impacter les ventes des prochains mois.

Le pôle Autres Solutions a enregistré un chiffre d’affaires de 61,5 M€, en progression organique de 0,6 %, principalement grâce aux solutions dédiées à l’immobilier dont l’activité a progressé de 2,0 % alors que celle des solutions dédiées aux ressources humaines a été stable.

Effectifs

Au 31 mars 2020, l’effectif total du Groupe était de 46 567 personnes (46 245 personnes au 31 décembre 2019) dont 19,5 % sur les zones X-Shore.

Croissance externe

Le projet d’acquisition de Sodifrance, annoncé le 21 février 2020, visant à créer un leader français des services du numérique dédiés au secteur de l’assurance et de la protection sociale, se poursuit.

L’acquisition du bloc de contrôle représentant 94,03 % du capital social de Sodifrance, pourrait être réalisée à la fin du 3ème trimestre 2020 avant de donner lieu au dépôt, auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, d’une Offre Publique de Retrait suivie d’une procédure de retrait obligatoire sur les actions restant en circulation (cf. communiqué de presse du 21 février 2020).

Perspectives

L’absence de visibilité sur l'étendue et la durée de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 ne permet pas, à ce stade, de réaliser des prévisions suffisamment fiables pour l’année. Pour le 1er semestre 2020, le Groupe anticipe une baisse de chiffre d’affaires, à taux de change et périmètre constants, qui pourrait être comprise entre 2 % et 6 %.

Les fondamentaux de Sopra Steria sont solides. La part récurrente de ses revenus est supérieure à 40 % et sa situation financière est saine. Le Groupe dispose, à la date du 24 avril, de lignes de financement confirmées pour 1,5 Md€ dont une ligne de crédit bancaire revolving de 900 M€ non tirée et d’échéance juillet 2023.

Fort de la mobilisation de ses équipes et de sa proximité avec ses clients comme avec l’ensemble de son écosystème, Sopra Steria est confiant dans sa capacité à surmonter cette crise.

Glossaire

Chiffre d’affaires retraité : chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours.

chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours. Croissance organique du chiffre d’affaires : croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période et le chiffre d’affaires retraité sur la même période pour l’exercice précédent.

croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période et le chiffre d’affaires retraité sur la même période pour l’exercice précédent. EBITDA : cet indicateur, tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel, correspond au résultat opérationnel d’activité consolidé majoré des dotations aux amortissements et provisions incluses dans le résultat opérationnel d’activité.

cet indicateur, tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel, correspond au résultat opérationnel d’activité consolidé majoré des dotations aux amortissements et provisions incluses dans le résultat opérationnel d’activité. Résultat opérationnel d’activité : cet indicateur, tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel, correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.

cet indicateur, tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel, correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés. Résultat opérationnel courant : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels qui correspondent à des produits et des charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, non prédictifs, et de montant particulièrement significatif, présentés de manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels qui correspondent à des produits et des charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, non prédictifs, et de montant particulièrement significatif, présentés de manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes. Résultat courant de base par action : cet indicateur correspond au résultat de base par action avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d’impôts.

cet indicateur correspond au résultat de base par action avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d’impôts. Flux net de trésorerie disponible : le flux net de trésorerie disponible (« Free cash flow ») se définit comme le flux de trésorerie généré par l’activité opérationnelle, diminué des investissements (nets des cessions) en immobilisations corporelles et incorporelles, diminué des loyers décaissés, diminué des intérêts financiers nets et diminué des contributions additionnelles liées aux engagements de retraites à prestations définies pour faire face aux déficits des plans.

Avertissement

Ce document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et les résultats financiers du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d’année. La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes. Des informations plus détaillées sur les risques potentiels pouvant affecter les résultats financiers du Groupe sont disponibles dans le Document d’Enregistrement Universel 2019 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 10 avril 2020 (notamment aux pages 35 à 52 et 27 à 275). Sopra Steria ne prend aucun engagement s’agissant de la mise à jour de l’information de nature prévisionnelle contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. La distribution du présent document dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles restrictions et s’y conformer.

À propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros en 2019.

The world is how we shape it.2

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Annexes

Sopra Steria : impact des variations de change et de périmètre sur le chiffre d'affaires - 1er trimestre 2020 M€ T1 2020 T1 2019 Croissance Chiffre d'affaires 1 140,1 1 091,3 +4,5% Variations de change -1,5 Chiffre d’affaires à taux de change constants 1 140,1 1 089,8 +4,6% Variations de périmètre 14,3 Chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants 1 140,1 1 104,1 +3,3%

Sopra Steria : Variation des taux de change - 1er trimestre 2020 Pour 1€ / % Taux moyen

T1 2020 Taux moyen

T1 2019 Variation Livre sterling 0,8623 0,8725 + 1,2% Couronne norvégienne 10,4652 9,7421 - 6,9% Couronne suédoise 10,6689 10,4187 - 2,3% Couronne danoise 7,4715 7,4637 - 0,1% Franc suisse 1,0668 1,1324 + 6,1%

Sopra Steria : Chiffre d'affaires par pôle d'activité - 1er trimestre 2020 M€ / % T1 2020 T1 2019

Retraité* T1 2019 Croissance

organique Croissance

totale France 464,6 457,1 457,1 +1,6 % +1,6 % Royaume-Uni 181,3 177,8 213,4 +1,9 % -15,1 % Autre Europe 326,9 301,3 267,5 +8,5 % +22,2 % Sopra Banking Software 105,7 106,8 93,2 -1,0 % +13,5 % Autres solutions 61,5 61,2 60,2 +0,6 % +2,3 % Sopra Steria Groupe 1 140,1 1 104,1 1 091,3 +3,3 % +4,5 % * Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2020

1 Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document

2 Le monde est tel que nous le façonnons.

