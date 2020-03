Sopra Steria : acquiert cxpartners, société de conseil en design ergonomique au Royaume-Uni

Regulatory News:

Sopra Steria (Paris:SOP), un leader européen de la transformation digitale, a annoncé ce jour avoir réalisé l’acquisition au Royaume-Uni de cxpartners, société de conseil spécialisée dans l’expérience utilisateur et le design ergonomique. Alors que le secteur se doit de placer l’utilisateur au cœur des services digitaux, cette acquisition est une décision stratégique qui va à la fois enrichir l’offre de Sopra Steria au Royaume-Uni en matière d’expérience utilisateur et valoriser les compétences de cxpartners.

Installée à Londres et à Bristol au Royaume-Uni, et employant plus de 50 concepteurs, cxpartners est reconnue pour les solutions ergonomiques primées qu’elle propose au secteur public comme au secteur privé. Depuis sa création en 2004, cxpartners a collaboré avec un éventail de clients prestigieux, dont le Gouvernement britannique et des sociétés cotées au FTSE 100, ainsi que des organisations de secteurs très divers, parmi lesquelles AXA, Google, ou encore Public Health England.

À propos de cette acquisition, Pierre-Yves Commanay, Directeur exécutif du Conseil au Royaume-Uni et du Pôle Europe Continentale chez Sopra Steria, déclare : « Pour Sopra Steria, cxpartners est le partenaire idéal, doté d’un historique et d’une réputation remarquables, à même de compléter et d’enrichir nos compétences en matière d’expérience utilisateur et de conception. Accueillir cxpartners au sein du groupe Sopra Steria conforte notre stratégie : proposer des services de bout en bout centrés sur les besoins des utilisateurs. »

« Des études internes ont démontré que les clients privilégient de plus en plus les solutions offrant une conception ergonomique. Cette acquisition s’inscrit tout à fait dans l’engagement que nous avons pris de répondre à leurs besoins et dans une démarche stratégique de transformation centrée sur l’utilisateur, essentielle à la réussite des organisations d’aujourd’hui. »

Giles Colborne, fondateur et Directeur général de cxpartners, déclare : « Nous avons fondé cxpartners il y a 16 ans avec pour mission de placer l’humain au cœur de la technologie. Les technologies sont intimement liées à notre quotidien : nous sommes en contact avec elles tous les jours, depuis le trajet vers le bureau le matin jusqu’à l’écoute d’un livre audio le soir. De nombreuses organisations tentent d’intégrer l’expérience utilisateur et l’ergonomie a posteriori. Nous avons toujours choisi de placer d’emblée les besoins de l’utilisateur au premier plan. »

« Rejoindre le groupe Sopra Steria va nous permettre de déployer ces compétences à une échelle bien plus importante, tout en bénéficiant de la richesse des connaissances opérationnelles du groupe. Nous sommes très heureux d’avoir conclu un partenariat dans le cadre duquel nous pouvons à la fois conserver notre identité et nous associer à une marque respectée, qui partage nos valeurs et notre passion pour l’intelligence humaine. »

À propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros en 2019.

The world is how we shape it.1

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr

À propos de cxpartners

cxpartners est une société de conseil qui accompagne certaines des plus célèbres entreprises du monde dans la création de services numériques innovants appréciés des utilisateurs.

Fondée en 2004, elle possède des bureaux à Londres et à Bristol et a su tisser un réseau mondial de clients, en orientant principalement son activité en direction des organisations complexes et fortement réglementées actives dans les services financiers, le commerce et le secteur public.

Mais surtout, le travail fourni par la société cxpartners prouve qu'en impliquant les utilisateurs tout au long du processus de conception, elle est à même de produire de bien meilleurs résultats pour ses clients et leurs utilisateurs.

1 Le monde est tel que nous le façonnons.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200302005574/fr/