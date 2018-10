Sopra Steria : acquiert l'éditeur de solutions de crédits spécialisés Sword Apak

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de services informatiques Sopra Steria a annoncé mardi avoir acquis, via sa filiale Sopra Banking Software, 100% du capital de Sword Apak, un éditeur de solutions de crédits spécialisés pour le financement automobile et d'actifs, pour un montant non communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

- Sword Apak, fondée en 1979 et acquise par le groupe Sword en 2007, a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 27,5 millions d'euros.

- Plus des deux tiers de ses revenus sont récurrents. L'Ebitda, en 2017, s'est élevé à 7,1 millions d'euros. Sur les 3 dernières années, le taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires a été de 19%.

- Au 30 juin 2018, Sword Apak employait 250 salariés.

- Les activités de Sword Apak seront consolidées dans les comptes de Sopra Steria courant octobre 2018.

