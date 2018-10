Sopra Steria : annonce l'acquisition de Sword Apak

23/10/2018 | 17:48

Le groupe Sopra Steria annonce ce mardi soir l'acquisition, via sa filiale Sopra Banking Software, de Sword Apak, un fournisseur de solutions de crédits filiale du groupe Sword.



Fondée en 1979, Sword Apak a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 27,5 millions d'euros.



'Cette acquisition donne à Sopra Banking Software une position sans équivalence dans le monde des logiciels de l'Asset Finance. Elle complète de façon adéquate l'offre de Cassiopae (financement par crédit ou leasing de flottes ou de particuliers) avec des solutions de financement des stocks pour les concessionnaires et d'autres réseaux de distribution. Elle permet également de consolider la position déjà forte au sein de grands groupes déjà clients des deux sociétés en bénéficiant de ventes croisées et de proposer une solution end-to-end intégrée et mondiale, couvrant tous les besoins de financement', commente Sopra Steria.



Les activités de Sword Apak seront consolidées dans les comptes de Sopra Steria courant octobre.





