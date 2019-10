Sopra Steria : bien orienté après son point d'activité

25/10/2019 | 12:09

Sopra Steria grimpe de 2,9% après la publication d'un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019 de 1039 millions d'euros, en croissance de 9,2%. À taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires s'est accru de 8,3%.



Pour 2019, le groupe vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 6,3 et 6,5% (antérieurement, 'égale ou supérieure à 6%'), un taux de marge opérationnelle d'activité en légère amélioration.



A moyen terme, Sopra Steria vise une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires entre 4 et 6% à conditions de marché équivalentes, et un taux de marge opérationnelle d'activité de l'ordre de 10%.



