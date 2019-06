Sopra Steria : cession d'une activité au Royaume Uni

18/06/2019 | 09:04

Sopra Steria annonce un accord avec Resource Solutions Group pour la cession de 100% de sa filiale dédiée à son activité de recrutement au Royaume-Uni, opération dont la finalisation pourrait avoir lieu au cours des prochaines semaines.



Entrée dans le périmètre du groupe à l'occasion de l'acquisition de Xansa par Steria en 2007, cette activité a contribué en 2018 au chiffre d'affaires consolidé de Sopra Steria à hauteur de 129 millions d'euros et au résultat net à hauteur de deux millions.



'Les priorités stratégiques du groupe au Royaume-Uni sont aujourd'hui focalisées sur le développement de ses offres dans le digital et le conseil et sur le renforcement du secteur privé, en particulier dans les services financiers', explique-t-il.



