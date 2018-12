Sopra Steria : choisi pour de la microfinance au Cameroun

06/12/2018 | 08:51

Sopra Banking Software annonce avoir été choisi par Vision Finance, une nouvelle institution de microfinance au Cameroun, pour l'accompagner dans le lancement de ses activités avec l'implémentation d'un système d'information standardisé.



Depuis de nombreuses années, la société indique 'accompagner les institutions de microfinance dans la transformation de leur système d'information, grâce à une expertise et expérience dans la gestion de leurs challenges particuliers'.



'Plus de 20 établissements de microfinance et microcrédit font aujourd'hui confiance à Sopra Banking Software, éditeur de référence dans ce secteur, et leader sur le continent africain, avec plus de 200 clients', souligne ainsi la société informatique.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.