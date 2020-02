Sopra Steria : compte faire encore progresser sa marge en 2020, le bénéfice 2019 en hausse

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de services informatiques Sopra Steria a indiqué vendredi tabler pour 2020 sur une amélioration de son taux de marge opérationnelle d'activité et un ralentissement de sa croissance organique, après une progression de ses résultats au titre de l'exercice 2019.

Cette année, Sopra Steria compte enregistrer une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5%, après 6,5% en 2019, et afficher un taux de marge opérationnelle d'activité en "légère amélioration". Le groupe table également sur un flux net de trésorerie disponible supérieur à 180 millions d'euros.

Sur l'ensemble de l'exercice 2019, le bénéfice net de l'entreprise de services numériques a atteint 160,3 millions d'euros, contre 125,1 millions d'euros en 2018.

Le résultat opérationnel d'activité s'est établi à 354,3 millions d'euros en 2019, contre 307,9 millions d'euros en 2018, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle d'activité de 8%, contre 7,5% un an plus tôt. Le résultat opérationnel d'activité correspond au "résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d'actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés".

Le résultat opérationnel s'est inscrit à 283,2 millions d'euros l'an passé, contre 226,8 millions d'euros en 2018.

En 2019, le chiffre d'affaires de Sopra Steria s'est établi à 4,43 milliards d'euros, en hausse de 8,3% en données publiées et en croissance organique de 6,5%. En France, l'activité a progressé de 6,7% sur une base organique, pour atteindre 1,8 milliard d'euros.

Sopra Banking Software, l'éditeur de logiciels pour les banques du groupe, a enregistré un chiffre d'affaires de 438,9 millions d'euros, en croissance organique de 2,9% par rapport à 2018.

Selon un consensus compilé par Factset, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires annuel de 4,5 milliards d'euros, une croissance organique de 6,7%, un résultat opérationnel de 278 millions d'euros et un résultat net de 161 millions d'euros.

Au 31 décembre 2019, le flux net de trésorerie disponible s'établissait à 229,3 millions d'euros, contre 173,1 millions d'euros un an plus tôt.

Le groupe proposera à la prochaine assemblée générale de ses actionnaires le versement d'un dividende de 2,40 euros par action au titre de l'exercice 2019, contre 1,85 euro par action au titre de 2018.

Sopra Steria a également confirmé ses objectifs de moyen terme. L'entreprise de services informatiques a indiqué viser une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 4% et 6%, un taux de marge opérationnelle d'activité de l'ordre de 10%, et un flux de trésorerie disponible compris entre 5% et 7% du chiffre d'affaires.

En marge de l'annonce de ces résultats, Sopra Steria a également annoncé avoir signé un accord de négociations exclusives pour acquérir un bloc de contrôle représentant 94,03% de l'entreprise de services numériques Sodifrance. Cette société compte 1.160 collaborateurs et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 106,5 millions d'euros. Sopra Steria estime que cette transaction pourrait être finalisée à la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième trimestre 2020.

