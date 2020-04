Sopra Steria : croissance organique de 3,3% au 1er trimestre

24/04/2020 | 07:36

Sopra Steria affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 de 1.140,1 millions d'euros, en croissance de 4,5%. À taux de change et périmètre constants, il a progressé de 3,3%, avec un impact négatif de la crise sanitaire de l'ordre de 10 millions d'euros en mars.



'Depuis, le ralentissement continu des économies européennes a entrainé des reports ou des annulations de prestations par certains clients. Ainsi, l'impact anticipé sur le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020 est plus significatif', précise-t-il.



Pour le premier semestre, Sopra Steria anticipe une baisse de chiffre d'affaires en organique, qui pourrait être comprise entre 2 et 6%, le contexte ne lui permettant pas de réaliser des prévisions suffisamment fiables pour l'année.



