Sopra Steria : croissance organique de 3,7% au 3e trimestre

26/10/2018 | 07:58

Le groupe informatique Sopra Steria annonce un chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre 2018 de 951,4 millions d'euros, en croissance de 6,6%. À taux de change et périmètre constants, il a augmenté de 3,7%.



En France, le chiffre d'affaires s'est élevé à 392,3 millions d'euros, affichant une croissance organique de 4,3%, avec des hausses de plus de 10% en conseil, de plus de 3% en gestion d'infrastructures informatiques et de plus de 30% en cybersécurité.



Pour l'année 2018, Sopra Steria anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 4,5% et une marge opérationnelle d'activité d'environ 7,5%. Il se prononcera sur les objectifs au-delà de 2018 en février 2019.



